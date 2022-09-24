Украинцев предупреждают о хитрой схеме мошенников, которые прикрываются ПриватБанком

Во время войны в Украине очень сильно активировались мошенники. Они создали множество ловушек для доверчивых граждан, ищущих поддержку и помощь. Аферисты пользуются моментом, пока люди растеряны, дезориентированы и не имеют энергии и ресурса проверять все источники информации на достоверность. В чем кроется ловушка? Мошенники придумали фейковую благотворительную выплату для переселенцев и других категорий населения, даже тех, которые не считаются наиболее уязвимыми.

Аферисты действуют от имени ПриватБанка

Чаще всего мошенники встречаются в социальных сетях, например в Фейсбуке и Инстаграмме. Там уже не первый раз гуляла ссылка с логотипом ПриватБанка, где якобы учреждение предлагает людям оформить единовременную выплату от международных организаций. Требовалось перейти по ссылке, и заполнить о себе много личных данных. Некоторых людей насторожил тот факт, что ссылка ведет не на сайт ПриватБанка, а на совсем другой непонятный ресурс. Также насторожил и тот факт, что нужно ввести слишком много личной информации. Оказывается, мошенники таким образом выманивали у украинцев пароль и логин к их мобильному банкингу, после чего воровали с карточек все деньги.

Жертв достаточно много

К сожалению, в Украине оказалось достаточно много доверчивых людей, попавших на этот крючок и потерявших свои сбережения. И это с начала войны уже примерно третья афера, организуемая под именем Привата. В банке говорят тщательно проверять информацию и искать ее только на официальном сайте учреждения, или уточнять по горячей линии 3700. Со своей стороны в Правительстве призывают украинцев проверять наличие актуальных программ помощи на платформе еПомощь, или в “Дии”. В основном все виды выплат можно оформить на этих ресурсах.