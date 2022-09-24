Українці можуть отримати пенсію у злотих: названо умови

Україна із Польщею почали тісну співпрацю ще у 2014 році, але про це стало відомо широкому загалу лише після початку повномасштабної війни. Насправді українці вже 8 років як можуть вийти там на пенсію, отримувати виплати й жити, як на 100% соціалізовані громадяни.

Яким умовам повинна відповідати особа, щоб отримувати польську пенсію

Згідно з угодою про соціальне забезпечення, особа, яка підлягала соціальному страхуванню у Польщі та в Україні має право вийти на пенсію у будь-якій з цих країн. Якщо ця країна Польща – вона фінансуватиме виплати, якщо Україна — то відповідно закону український ПФУ.

Установа, яка нараховує пенсію враховуватиме періоди відпрацьовані як в Україні, так і Польщі. Головна умова, якої необхідно дотримуватись — ці періоди не мають перетинатися та накладатися.

Отримувати пенсію можна:

за віком;

за втратою працездатності.

Згідно з умовою, країни зобов’язуються виплачувати пенсію українцям та полякам. Польща виплачує нарахування за страховий період у Польщі, Київ — в Україні. Угода також передбачає виплати пільг особам, які отримують українську пенсію, але проживають у Польщі та навпаки. Гроші нараховуються на особистий рахунок пенсіонера.

Якщо польського стажу не вистачає, щоб вийти на пенсію та отримувати пільги, українське Управління соціального страхування додасть український робочий стаж.

Коли громадянин проживає в Україні та отримує українську пенсію, він може претендувати й на польські виплати. Їх нараховуватимуть на український банківський рахунок пенсіонерів. Заяву можна подати лише за місцем проживання. У Польщі заяви необхідно відносити у заклади соціального страхування. Далі Управління соцстрахування надсилатиме заяви до українських страхових установ. В Україні поляки також можуть віднести заяву і місцеві органи, та отримати відповідь за місцем фактичного проживання.