Штрафы с камер теперь будут приходить не только владельцу авто

С началом войны очень многие сервисы МВД стали недоступными. В первые месяцы и вовсе не работали камеры на дорогах. Затем, когда их включили, люди не могли проверить наличие или отсутствие своих штрафов. Разве что они приходили бумажным письмом по адресу регистрации. Это не удобно, ведь не всегда люди проживают там, где зарегистрированы, а несвоевременная уплата штрафа провоцирует ряд других проблем. Сейчас все сервисы начинают возобновлять работу. Штрафы снова можно проверить в Дии, или в кабинете водителя на сайте МВД. Кроме того, в МВД анонсируют внедрение новой услуги: назначение и отмена надлежащего пользователя онлайн.

Новая услуга полезна для ряда владельцев автомобиля

Если камера фиксации нарушений фиксирует превышение скорости, то штраф автоматически приходит на имя владельца автомобиля, независимо от того, кто им в тот момент пользовался. Это очень не удобно, а особенно для владельцев временных водительских удостоверений, которым в течение двух лет нельзя иметь больше трех штрафов, иначе постоянные права не выдадут. Теперь в кабинете водителя можно онлайн назначить должного пользователя. То есть указать человека, который сейчас пользуется машиной, и все штрафы в случае их наличия будут приходить на его имя.



“Это важно, ведь, если за рулем водитель, которому не принадлежит авто, нарушил правила дорожного движения, нести ответственность за совершенное должен он, а не владелец транспортного средства. Поэтому возможность назначать должного пользователя пригодится именно в таких ситуациях“, – пояснили в пресс-службе МВД.

Для водителей появилось еще одно упрощение

Еще одна хорошая новость для тех, кто хочет приобрести автомобиль. Теперь регистрация происходит по упрощенной процедуре, то есть онлайн. Все делается в “Дие” или в кабинете водителя. Дистанционно можно заключить договор купли/продажи авто. Зарегистрировать и перерегистрировать автомобиль.