Названий найпопулярніший новий iPhone

Авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко назвав смартфони Apple, які мають найбільший попит серед споживачів. Про це аналітик заявив у своєму Twitter .





Посилаючись на джерела серед постачальників Apple , фахівець зауважив, що американська компанія зажадала збільшити виробництво найдорожчих пристроїв — iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. “Через високий попит на моделі iPhone 14 Pro Apple попросила Hon Hai переключити виробничі лінії [на їх користь]”, – зауважив автор. Hon Hai – одна з назв основного постачальника IT-компанії із США Foxconn.

За даними Мін-Чі Ко, партнери збільшать виробництво iPhone 14 Pro та 14 Pro Max приблизно на 10 відсотків. При цьому виробництво базових iPhone 14, якими Apple пожертвує, буде скорочено. Таким чином, аналітик визначив найпопулярніші смартфони американського бренду.

Фахівець також наголосив, що зацікавленість ринку в більш дорогих смартфонах дозволить Apple збільшити ASP (average selling price, середня вартість продажу – прим. «Ленты.ру» ). Також топові телефони можуть опинитися у дефіциті.