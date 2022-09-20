Названы четыре знака Зодиака, которым всегда снятся пророческие сны

Всем людям часто снятся сны. Иногда это целые истории, иногда что-то совсем не важное, что утром сразу же забывается. Есть отдельная категория людей, которые после очередного сна всегда заглядывают в сонник. Часто все действительно сбывается. Вещие сны снятся не всегда и не всем. И чаще всего их видят представители четырех знаков Зодиака. Астрологи, сказали, кто эти провидицы.





Рак

Раки очень семейные, и на первом месте у них именно семья. Раки очень сильно переживают за своих близких, поэтому им часто снятся сны, связанные именно с ними. Очередной сон может предупредить Раков о каких-то проблемах со здоровьем его самого или кого-то из родных. Заметим, что именно Ракам в основном снятся плохие сны. Наверное это из-за постоянной их тревожности. Не всегда сны сбываются, но у 70% да.

Скорпион

Скорпионы обладают очень развитой интуицией. Они всегда предчувствуют значимые события и важные изменения в жизни. Также нередко перед новым этапом им может присниться вещий сон. Это плюс, ведь Скорпионы в 99% готовы к любым сценариям.

Рыбы

Рыбы очень творческие и чувствительные личности. Они умеют считывать других, а еще отчасти предсказывать будущее. Рыбам очень часто снится, что они летают во сне. Также им могут сниться очень яркие сны и всевозможные хаотические сценарии. Просто их мозг в силу своей креативности генерирует огромное количество разнообразных идей. Рыбам не стоит воспринимать всерьез каждый свой сон, но они так не умеют. Это наверняка единственный знак под подушкой которого лежит сонник.

Овен

Овнам также снятся вещие сны, причем больших масштабов. Например, они могут предусмотреть природные катаклизмы или какие-либо значимые перевороты в государстве. Проблема лишь в том, что Овны не придают значения своим снам и часто их забывают. Хотя, может, это и не плохо.