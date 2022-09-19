Роботу українських “дронів-карателів” показали на відео

Українські дрони Punisher — це найдешевший БПЛА, що є на озброєнні ЗСУ, та найдешевший не значить поганий. Його розробила та виготовила компанія Dynamix. Компактний, маневровий, багаторазовий БПЛА здійснює багато успішних місій проти армії РФ.





Розробники БПЛА повідомили, що ці пташки від 14 лютого виконали понад 60 успішних операцій. Через свої малі габарити Punisher складно помітити у небі. Тому його можна запускати у тил ворога та завдавати ударів по живій силі чи броньованій техніці. Інженер Євген Булавєц розповів, що “каратерлі” з 2015 року працюють на території окупованої Донеччини.

Розмах крил дрона-карателя всього 2,2 м, у небі ця сталева пташка може літати на одному заряді 90 хвилин. БПЛА тихий та літає на малих висотах. Більшість задач безпілотний пристрій виконує автоматично, адже він працює виключно по координатах. Оператор має ввести їх та запустити пташку у небо.

Радіус дії дрона 45 км, максимальна швидкість 198 км/год. Дрон не лишає за собою теплового сліду, тому ППО не можуть його засікти.

Каратель має найпростішу навігацію і може переносити на собі до 3 кг вибухівки. Безпілотник б’є з точністю до 4 м. Завдяки Punisher легко вражати РЕБ, бронетехніку та піхоту, коли ті стоять на узбіччях.

Єдиний спосіб протидіяти таким дронам — використовувати камери відеоспостереження. Зараз цю методику активно використовують на Херсонщині. Але й там окупантам не вдається досягти успіхів на полі бою, адже головні бойові дії проходять не у містах, а серед степів.

Військові продемонстрували, як використовують дрон для знищення позицій окупаційних військ на каналі СтратКом ЗСУ. Військові США відзначили ефективну роботу українських БПЛА. В чомусь вони кращі за Байрактари.