Готуємося до зими: що таке розумний обігрівач і кому він підійде

Наближаються холоди і українців вже давно лякають важкою зимою. На думку спадає придбання гарного обігрівача. Такі пристрої були популярні в СРСР і мали різну конструкцію — від недорогих і найнебезпечніших рефлекторних (з відкритим розпеченим дротом) до дорогих закритих (масляних).





Сучасний ринок пропонує десятки різних моделей джерел тепла, але в цій статті ми торкнемося тільки smart-функцій такого апарату. Розумний обігрівач може бути будь-якої конструкції, але головна його фішка в тому, що він підключається до Wi-Fi і керується за допомогою програми на смартфоні.

Що вміє розумний обігрівач? Тут все залежить від моделі. Не прив’язуватимемося до вендорів і моделей — розповім про функції, які можуть бути присутніми в розумному джерелі тепла.

Увімкнення та вимкнення пристрою за допомогою смартфона. Вам не потрібно знаходитись в одній кімнаті з обігрівачем. Зручно, якщо ви сіли у маршрутку та їдете з роботи додому. Ввімкнули обігрівач за півгодини, прийшли, а в кімнаті вже тепло;

Регулювання температури. Ніч холодна, ви увімкнули обігрівач на повну котушку. Прокинулися, стало душно. Не потрібно вставати і мацати ручку регулятора (можна ж обпектися), достатньо зазирнути в смартфон і в додатку зменшити потужність пристрою;

Створення сценаріїв обігріву. Коли нікого вдома немає, обігрівач не працює, а за півгодини до появи домочадців вмикається. Також можна налаштувати, щоб удень він працював слабо, а вночі сильно;

Регулює температуру нагрівання, виходячи з кімнатної температури. Наприклад, у кімнаті температура впала до 16 градусів, обігрівач увімкнеться сам, а коли повітря буде прогріте до заданої температури, пристрій вимкнеться;

Багато моделей підтримують роботу в централізованій системі розумного будинку.

Який висновок?

Розумний обігрівач, це насамперед економія електричної енергії за рахунок дистанційного керування та використання різних сценаріїв роботи. Такий пристрій, звичайно, зручний в управлінні — всі налаштування дуже гнучкі. Також розумне джерело тепла обов’язково міститиме різні датчики, які відключать пристрій у разі форс-мажорних обставин, наприклад перегріву. Тобто такий девайс буде на порядок безпечнішим, ніж звичайний «калорифер».

Не варто боятися, якщо раптом не буде можливості керувати без смартфона. Як правило, на всіх моделях продубльовано фізичні органи управління на корпусі, адже не завжди смартфон під рукою.