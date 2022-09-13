Как новости с фронта повлияют на курс валют: эксперты делятся прогнозами

Уже несколько недель подряд официальный курс валют держится отметки в 37 гривен, а на черном рынке за один доллар просят почти 41 гривну. Одни говорят, что доллар будет дорожать еще больше, и уже в 2023 году будет стоить 50 гривен. Другие уверены, что совсем скоро мы увидим положительную тенденцию. Доллар подешевеет и все из-за ряда весомых факторов.





На доллар повлияют новости с фронта

На днях наши ВСУ совершили очень успешное контрнаступление в Харьковской области. В настоящее время она практически вся снова контролируется Украиной. Все указывает на то, что наши защитники не планируют останавливаться и готовят наступление и на других участках фронта. Эти новости отлично влияют и на валютный рынок и настроения инвесторов. Уже на днях гривна должна немного укрепиться.

Также на курс влияет работа НБУ с обменниками

Второй фактор, хорошо влияющий на курс — контроль обменников со стороны НБУ, В последние несколько недель для обменников был введен ряд новых правил. Многие финансовые учреждения совсем потеряли лицензию или прекратили свою деятельность. Все для того, чтобы обменники не расшатывали ситуацию на валютном рынке, а именно они всегда ставят цену доллара в разы выше официальной.

“Пока главная задача – выбить почву из-под ног теневых обменников. Цель валютных спекулянтов была, есть и будет – раскачивать рынок, сеять панику, чтобы дороже продать те же доллары. Но действия НБУ показывают, что он будет максимально зажимать черный валютный рынок – и помогать официальному. Чтобы курс стабилизировался, а в дальнейшем даже гривна укрепилась. Идея – чтобы курс в обменниках был максимально близок к официальному. Хотя, разумеется, это быстро сделать невозможно“, – отметил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.