Украину ждет тяжелая зима, а Россию – «судный день»: экстрасенс раскрыла тайны будущего

Для некоторых городов Украины зима 2022-2023 годов будет нелегкой. Местные жители будут мерзнуть из-за проблем с отоплением. Но сердца украинцев согреют новости о бунтах и ​​жестком экономическом кризисе в россии.





Об этом в своем прогнозе рассказала известная экстрасенс Людмила Хомутовская. При этом она подчеркнула, что проблемный отопительный сезон ждет лишь некоторые прифронтовые регионы Украины, сильно пострадавшие от обстрелов. Из-за разрушенной инфраструктуры местному населению придется всю зиму провести с холодными батареями.

Хомутовская также отметила, что государство будет всячески помогать людям, которые в холодный сезон останутся без отопления. Так что паниковать не стоит. Хотя запастись теплой одеждой и одеялами все же не помешает. Особенно этот совет касается жителей Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. А вот жители Днепра и Николаева за тепло в своих домах могут не беспокоиться.

Провидица также очертила ситуацию на фронте в ближайшие месяцы. В частности, она отметила, что осень для Вооруженных сил Украины будет нелегкой. На восточном и южном направлениях будут идти тяжелые бои. Стремительное контрнаступление займет у украинских защитников много сил, но его результат будет потрясающим. Хотя война все-таки затянется до начала 2023 года.

В конце 2022 года ВСУ удастся окончательно переломить ход войны в свою пользу. Они сломают дух не только войск россии, но и головы кремля путина. Президент россии окончательно потеряет контроль над ситуацией и будет свергнут со своего «престола» бывшими сторонниками. На место владимира путина придет другой человек, причем достаточно известный. Однако под руководством нового президента россию ожидает скорый крах.

В 2023 году для россии наконец-то наступит «судный день», а ближе к 2024-му в стране начнутся жестокие бунты и экономический кризис. Некоторые города попытаются отсоединиться от федерации и начнут сражаться за собственную независимость. Это еще больше подкосит русскую государственность и приведет к внутренней войне в стране.