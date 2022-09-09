В Украине заработает принципиально новая система оповещения: что это будет?

Сейчас в Украине только одна более или менее стабильная система оповещения об угрозе, о ракетной угрозе и это сирена. Также, есть специальное приложение загрузив которое, сообщение о ракетной тревоге будет приходить и на смартфон. Но это приложение загружают не все, а еще оно не сообщает о других видах опасностей: ядерной или химической. Сейчас в Украине работают над принципиально новой системой оповещения, которая будет приходить всем на телефон независимо от того, устанавливать ли пользователи какие-либо расширения или нет. Более того, уведомление должно работать даже на кнопочных телефонах. По крайней мере, этого хотят добиться разработчики.





Новая система заработает с декабря

Сейчас данная система уже тестируется и некоторые из украинцев имели возможность с ней познакомиться. На экран смартфона выводится объявление об опасности в регионе. Все это сопровождается пронзительным звуком и вибрацией, и длятся 15-20 секунд. О работе над новой системой оповещения рассказал заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Роман Примуш.



“С ноября-декабря мы сможем говорить о работе новой системы оповещения с помощью мобильных телефонов в постоянном режиме“, – сказал Примуш.

Система будет работать с помощью мобильных операторов

Для работы уведомлений не требуется доступ к интернету, все приходит благодаря мобильным операторам через служебные каналы связи. Уже сейчас к моменту тестирования системы она охватывает примерно 67% абонентов. До декабря это должны быть абсолютно все владельцы телефонов, неважно какой модели и новизны.

«Этот проект мы начали в апреле, когда поняли, что уведомление — один из ключевых элементов эвакуации, предупреждение о различных чрезвычайных событиях, связанных с химической, радиационной и военной угрозой. Преимущество этой системы в том, что оповещения посылаются мгновенно даже при плохой связи», – рассказал Примуш.