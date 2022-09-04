В сентябре стоимость продуктов изменится: чего ожидать — прогноз экспертов

Аналитики утверждают, что в сентябре часть продуктов питания подешевеет. В этом месяце должны стабилизироваться цены на сезонные продукты, в том числе овощи.





Аналитик Украинского аграрного бизнеса Светлана Литвин напомнила, что на стоимость популярных товаров сильно влияет военное положение. Она отмечает, что при относительной стабильности курса гривны и стоимости на энергоресурсы в сентябре стоимость популярных продуктов может снизиться.

Светлана Литвин утверждает, что существеннее всего подешевеют овощи долгосрочного хранения, подразумевается морковь, картофель, свекла, лук. Аграрии, у которых есть склады будут хранить продукцию до зимы или даже весны, чтобы продать дороже. Остальным же нужно продать новый урожай за низкими ценами, потому что не имеют возможность подолгу его хранить.

Именно эта категория товаров существенно снизится. Такая же ситуация с яблоками.

Но есть одно “но”. Если подорожают энергоносители и бензин, то стоимость продуктов может остаться без изменений или вовсе увеличится. Сейчас рассматривается возможность вернуть акциз на топливо.

Если это решение примут в ближайшее время, то вероятно подорожают все категории товаров, поскольку существенно вырастет цена логистики.

В то же время Кабинет министров Украины рассчитывает на снижение стоимости энергоносителей в мире. За счет этого власти Украины попытаются повысить акциз, но так, чтобы стоимость топлива не выросла для рядового потребителя.

Аналитик уверена, что на стоимость товаров сильнее всего повлияет подорожание дизельного топлива.

По словам аналитика, в условиях военного положения лучше отказаться от возвращения акцизов на топливо или хотя бы сделать льготный акциз на топливо для аграриев, которое те используют его на сельскохозяйственных площадях. Именно такой принцип действует в странах Европейского союза.

Пока рано говорить о существенном подорожании продуктов, но есть большая надежда, что Кабинет министров поступит правильно, и сделает все, чтобы не загонять украинцев в еще более сложные условия, когда придется экономить даже на сезонных продуктах.