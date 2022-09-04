У Мінфіні повідомили про підвищення зарплат: хто може розраховувати на 20 тисяч гривень

У першій половині 2022 року середня заробітна плата лікарів зросла у півтора раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Середній розмір зарплати становить 21 тисячу гривень.





Про це повідомили у міністерстві фінансів України. У відомстві зазначили: заробітна плата персоналу середньої ланки (медсестри, медбрати тощо) зросла на 34% і зараз становить приблизно 15 тисяч гривень на місяць.

Найвища заробітна плата у закладах екстреної медичної допомоги: лікарі отримують близько 27 тис. грн, медперсонал середньої ланки — 20 тис. грн. Це помітно більше, ніж в інших державних закладах медицини.

При цьому повідомляється, що станом на 1 серпня 2022 року обсяг видатків на охорону здоров’я за загальним та спеціальним фондами становить загалом 228,6 млрд гривень або 4,9% ВВП.

Водночас за даними кадрових порталів, середня заробітна плата у Києві становить 28 700 гривень. Це майже на тисячу гривень менше, ніж на місяць раніше, тобто у липні середня заробітна плата становила 29 500 грн. Більше в Україні не пропонують у жодному регіоні. Наприклад, на Одещині компанії пропонують у середньому 25 800 гривень, а на Дніпропетровщині — 23 100 гривень.

Якщо розглядати рівень зарплат із погляду професійної належності, то найвищі зарплати у представників IT-сектору, де середня заробітна плата становить 92 800 гривень. У лідерах вищий менеджмент, де середня заробітна плата складає 81 300 гривень. Також високі заробітні плати у таких сферах діяльності:

консалтинг – 58 300 гривень;

бухгалтерія, фінанси підприємства – 27 300 гривень;

маркетинг та реклама – 26 500 гривень.

Нагадаємо, що станом на червень середня заробітна плата в Україні стабілізувалася майже у всіх сферах діяльності. Вже цієї осені очікується підвищення окладів співробітникам ключових сфер, а потім повільне повернення заробітних плат до довоєнного рівня. Звісно, крім IT-спеціалістів, адже вже найближчим часом рівень їх середньої зарплати може вирости до 100 тис. грн.