В Минфине сообщили о повышении зарплат: кто может рассчитывать на 20 тысяч гривен

В первой половине 2022 года средняя заработная плата врачей выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средний размер зарплаты составляет 21 тысячу гривен.





Об этом сообщили в министерстве финансов Украины. В ведомстве отметили: заработная плата персонала среднего звена (медсестры, медбратья и т.д.) выросла на 34% и сейчас составляет примерно 15 тысяч гривен на месяц.

Самая высокая заработная плата в учреждениях экстренной медицинской помощи: врачи получают около 27 тыс. грн, медперсонал среднего звена — 20 тыс. грн.

При этом сообщается, что по состоянию на 1 августа 2022 года, объем расходов на охрану здоровья по общему и специальному фондам составляет в целом 228,6 млрд. гривен или 4,9% ВВП.

В то же время, по данным кадровых порталов, средняя заработная плата в Киеве составляет 28 700 гривен. Это почти на тысячу гривен меньше, чем месяцем ранее, то есть в июле средняя заработная плата составляла 29 500 грн. Больше в Украине не предлагают ни в одном регионе. К примеру, в Одесской области компании предлагают в среднем 25 800 гривен, а в Днепропетровской — 23 100 гривен.

Если рассматривать уровень зарплат с точки зрения профессиональной принадлежности, то самые высокие зарплаты в представителей IT-сектора, где средняя заработная плата составляет 92 800 гривен. В лидерах высший менеджмент, где средняя заработная плата составляет 81 300 гривен. Также высокие заработные платы в таких сферах деятельности:

консалтинг — 58 300 гривен;

бухгалтерия, финансы предприятия — 27 300 гривен;

маркетинг и реклама — 26 500 гривен.

Напомним, что состоянием на июнь средняя заработная плата в Украине стабилизировалось почти во всех сферах деятельности. Уже этой осенью ожидается повышение окладов сотрудникам ключевых сфер, а затем медленное возвращение уровня заработных плат до довоенного уровня. Конечно, в то же время доход IT-специалистов вырастет примерно до 100 тыс. грн.