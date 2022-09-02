Клиенты ПриватБанка массово жалуются на нехватку наличных денег в учреждении: что происходит?

На шестой месяц войны в банках словно уже немного нормировалась ситуация с валютой. Доллары, по крайней мере, по предварительному заказу, можно снять с собственных валютных счетов. Но почему-то все это только на словах, а на практике клиенты сталкиваются с совершенно противоположным. Сразу несколько негативных комментариев о работе ПриватБанка появилось на сайте Минфина. Украинцы жалуются, что они не могут получить ни доллары со своих счетов, а также не могут получить переводы из-за границы, ведь в отделениях нет денег. Предзаказ почему-то тоже не работает.





Жалобы поступают из городов, где не идут боевые действия

Вполне логично, что наличности может не будет в отделениях, работающих близко к фронту, или в городах, вроде Харькова и Николаева, постоянно подвергающихся обстрелам. Но все клиенты, которые писали жалобы, отмечали, что они живут в относительно спокойных городах, это Полтава, Черкассы Коростень, Кременчуг и другие.

“Уже две недели ПриватБанк не выдает моих средств в долларах США, которые сейчас на моей карте… Каждый день я заказываю валюту в разные отделения. Каждый раз приходит отказ. Это происходит в г. Полтава, где не идут боевые действия и наличные средства можно безопасно доставить. “, – рассказала клиентка.

“Заказ был сделан 19.08.22. Сегодня 22.08.22 нигде валюты нет”, – жалуется клиент из Кременчуга.

Еще одна неприятная история произошла в городе Коростень. Там клиент ожидал зарубежный перевод в размере 400 долларов. В банке ему сообщили, что такая сумма будет в наличии, и согласовали время, когда ее можно прийти и забрать. Когда клиент пришел денег не было. Конечно, мужчина пошел домой ни с чем.

В банке отвечают всем одинаково

В ПриватБанке утверждают, что проблема в несовершенной логистике. Мол, сейчас тяжело организовать бесперебойную доставку валюты, и на нее большой спрос. Именно поэтому все так складывается.