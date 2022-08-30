Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 августа, Луна в знаке Весы. Не рассчитывайте в этот день на большую удачу и не планируете крупных мероприятий. Лучше переживите день спокойно и уделите время любимому хобби.





♈ Овен

Если представители этого знака зодиака что-то задумали — то сделают все, чтобы получить желаемое. Но стоит ли оно того? Потраченные силы, время, ресурсы… Ваше упрямство невыгодно ни окружающим, ни вам самим. Звезды рекомендуют правильно расставить приоритеты. Упорство и стойкость — это полезные качества, но не везде применимые.

Космический совет: хватит идти на поводу у своих желаний, будьте сдержаннее.

♉ Телец

Мечтательные и романтичные Тельцы продолжают носить розовые очки и не замечать глобальные проблемы. Вы настолько боитесь опасности, что предпочитаете ее игнорировать. Не самая благоприятная тактика, ведь рано или поздно все-таки придется столкнуться с трудностями. Правда, тогда уже будет поздно.

Космический совет: пора выбраться из выдуманного мира и принять реальность.

♊ Близнецы

Представители воздушной стихии привыкли во всем винить окружающих. Вы серьезно думаете, что среди вашего окружения бегает маленькая крыска, которая норовит все испортить. Довольно комично то, что главным отравителем собственной жизни являетесь вы сами. Хорошенько подумайте над своим поведением. Не все так однозначно.

Космический совет: научитесь рефлексировать и разберитесь в своих чувствах.

♋ Рак

Эмоциональные и страстные Раки где-то потеряли свою романтичность и восторженность. Теперь вы похожи на бесчувственных роботов, которые существуют по заранее написанной программе. Куда делась привычная торжественность, с которой вы шли по дороге жизни? Возможно, серость дней и атмосфера уныния поселили тоску в сердце.

Космический совет: вы застряли в рабочих делах, пора уделить время отдыху.

♌ Лев

Представители этого знака зодиака привыкли жить в страхе. Тревожность и суетливость настолько вросли в вашу голову, что даже в случае спокойной жизни вы продолжаете ждать катастрофы. Эта смятенность очень выматывает сознание, воображению все труднее и труднее справиться с нарисованными образами боли. Остановитесь, не мучайте свою психику.

Космический совет: пришло время выйти из тени, нельзя бояться всю жизнь.

♍ Дева

Правильные Девы во всем стараются превзойти себя. Идея абсолютного совершенства стоит выше принципов, поэтому вы готовы идти по головам, лишь бы доказать собственную безупречность. Из-за этого нескончаемая критика в свою сторону доводит до безумия. Вы видите себя слабым, жалким и ничтожным человеком. Научитесь трезво оценивать возможности.

Космический совет: избавьтесь от жалости к себе, это делает вас слабее.

♎ Весы

Кроткие и смиренные Весы не привыкли к неожиданным всплескам эмоций. Вы всегда прятали чувства от окружающих и не решались раскрыть твердый панцирь. Теперь вас поглотило чувство одиночества и покинутости, от которого хочется спрятаться в теплые объятья. Звезды советуют раскрыть свою романтическую чакру, это откроет перед вами новые горизонты.

Космический совет: уделите время своей второй половинке, любовь обогатит вас.

♏ Скорпион

Когда у представителей этого знака зодиака появляется какая-то проблема, она автоматически попадает в черный список. Вы специально не замечаете сложностей, надеясь на их «волшебное» исчезновение без вашей помощи. Увы, но так бывает только в сказках. У нас же суровая реальность и здесь придется платить за свои ошибки.

Космический совет: никто не решит проблемы за вас, будьте ответственны.

♐ Стрелец

Беспечные и инфантильные Стрельцы снова задумали сомнительную авантюру. В этот раз на кону стоит серьезная карта. Звезды рекомендуют не спешить с выводами и дать себе время на раздумье. Если сейчас совершите ошибку, то жестоко поплатитесь за непростительный промах.

Космический совет: хорошо подумайте, прежде чем принять серьезное решение.

♑ Козерог

Представители этого знака зодиака привыкли ставить себя выше других. Откуда такая уверенность в своем совершенстве? Даже если вы и впрямь неотразимы, это вовсе не повод считать себя лучше остальных. Тем более, это негативно сказывается на вашей репутации. Хватит строить из себя гения чистой красоты.

Космический совет: ваш эгоизм отталкивает окружающих, будьте добрее.

♒ Водолей

Кажется, нерешительные Водолеи неминуемо заблудились по дороге к истинному счастью. Теперь вы ищите верный путь, опираясь на бессмысленные советы окружающих. Тут есть одна загвоздка — никто не знает верного направления лучше, чем вы сами. Прислушиваясь к чужим напутствиям, вы все дальше уходите от своей победы. Придется разбираться самостоятельно.

Космический совет: не позволяйте другим вершить вашу судьбу.

♊ Рыбы

Представители водной стихии страдают из-за застенчивости. Вы чувствуете себя одинокими и никому не нужными. Нельзя постоянно прятаться, боясь осуждения, критики и даже простого общения. Одиночество съедает вас и это негативно отразится на ментальном здоровье. Пора выходить в свет.

Космический совет: не бойтесь обращаться за помощью, это спасет вас от беды.