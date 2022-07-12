В Росії формують загони вчителів для “ЛДНР”: названо регіони “донори”

Окупанти планують перевести українські школи на російський стандарт . Українські вчителі здебільшого не збираються колаборувати із загарбниками та звільняються. Тому потрібні “правильні” освітяни. Такі є в РФ – роками вимуштровані “солдати” Путіна.





Міністерство освіти РФ запропонували “вигідні умови” молодим вчителям. Шукали добровольців. Але таких не було. На місцях розіслали наказ, пише Guildhall .

Вчителям Пензенської, Ростовської, Ярославської, Приморського краю, Новосибірської області, Бурятії та іншим регіонам Росії обіцяють подвійну ставку під час тривалих відряджень у «ЛНР», «ДНР» та інші захоплені території України.

І тут в учительських чатах піднялася паніка: мало кого тішить “перспектива” відрядження в Україну. До того ж термін таких відряджень не визначено, мало того — позначено як “тривалий”. Питання із житлом не вирішене. Плюс до всього вчитель у відрядженні ризикує втратити роботу в рідній школі, якщо робота в Україні затягнеться на весь навчальний рік.

Також вчителів турбують питання безпеки, пов’язані з обстрілами територій. На даний момент більшості вчителів вдається уникнути попадання до списків, однак, перше вересня все ближче і очевидно, що пощастить не всім.