Украинцам сообщили, будут ли назначать субсидию в этом отопительном сезоне

Уже совсем скоро отопительный сезон и в Правительстве уверены, что в этом году значительно увеличится претендующий на субсидию. Людям советуют не тянуть с ее оформлением и подавать документы уже. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно оплатить тарифы, обращайтесь за помощью к государству. Тем кто получал субсидию ничего делать не нужно, им ее снова начислят. А вот тем, кто будет оформлять ее, впервые надо поторопиться.





В условиях военного времени субсидии будут начисляться как обычно

Несмотря на то, что идет война и внедрено военное положение, люди все равно имеют право получать возмещение за коммунальные услуги, если самостоятельно не имеют возможности их оплачивать. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться к старосте села, в ЦНАП, в отделы социальной защиты, или заполнить анкету в “Дии”. Если вы не уверены, сможете ли самостоятельно оплатить коммуналку или нет, то можно и подождать. Мол, субсидию можно будет оформить позже. Такую информацию сообщил министр социальной политики Виталий Музыченко.

Тарифы не будут меняться

Этот отопительный сезон должен начаться так, как всегда, 15 октября, или позже, если погода будет теплой. Подготовка к нему идет полным ходом, так что никаких форс-мажоров быть не должно. Цена газа уже зафиксирована. Украинцы таки не будут платить больше 8 гривен за куб. Единственное отличие – это температура в квартирах. Многим она может быть необычной, ведь топить будут так, чтобы столбики термометров не поднимались выше 18 градусов. На днях мэр Киева предупредил, что зимой в столице и области возможны перебои с электроэнергией.

“Отметим, что город имеет мазут и генераторы на случай отключения отопления или электричества, но автономно функционировать сможет только короткий промежуток времени, поэтому позаботьтесь о теплых вещах, генераторах и обогревателях“, – добавил Кличко.

Эксперты говорят, что это касается всех городов Украины.