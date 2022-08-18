Только 10% людей умеют измерять давление: медики объяснили, как правильно это делать

Большинство людей в возрасте от 50 лет испытывают проблемы с артериальным давлением. Часто оно повышенное. Более того, в последнее время это распространенная проблема и гораздо младшей возрастной категории. Для того чтобы контролировать собственное давление, достаточно приобрести тонометр и самостоятельно его измерять. В принципе, большинство людей так и поступают. Но правильно ли все делают? Медики говорят, что только 10% знают, как правильно измерить давление, все остальные допускают кучу ошибок и поэтому получают ложные показатели.





Какие правила нужно соблюдать?

В первую очередь нужно знать несколько простых вещей и придерживаться их перед процедурой.

За полчаса до измерения давления не пейте кофе, чаю и не курите. За 5 минут до процедуры находитесь в состоянии максимального покоя. Садитесь на стул со спинкой, обязательно нужно на нее опираться. Руку надо ставить перед собой на ровную поверхность, в идеале на стол. При измерении давления нельзя говорить и напрягаться. Надувающийся мешок должен быть на уровне сердца. Во время процедуры ноги нельзя скрещивать или закидывать друг на друга. Перед процедурой обязательно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пуст. Если вы хотите перемерить давление еще раз, то делайте это либо на другой руке, либо через 10-15 минут.

Если не соблюдать эти правила, то показатели могут быть завышенными и, конечно же, вы начнете волноваться от чего давление действительно подпрыгнет.

На сколько искажаются результаты, если не следовать рекомендациям

Если вы измеряете давление после чашечки кофе, то оно будет выше на 11/5 мм рт. ст, чем на самом деле. Алкоголь и курение искажают результаты на 7/7-8/8 мм. Полный мочевой пузырь на 10/11 мм. Если рука будет напряжена или не будет иметь опоры, показатели изменятся на 10/11 мм.