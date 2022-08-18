Лише 10% людей вміють вимірювати тиск: медики пояснили, як правильно це робити

Більшість людей у віці від 50 років мають проблеми з артеріальним тиском. Часто він підвищений. Ба більше, останнім часом це поширена проблема й набагато молодшої вікової категорії. Для того, щоб контролювати власний тиск, достатньо придбати тонометр і самостійно його вимірювати. В принципі, більшість людей так і роблять. Але чи правильно? Медики кажуть, що лише 10% знають, як правильно виміряти тиск, всі інші допускають купу помилок і через це отримують неправдиві показники.





Яких правил треба дотримуватись?

В першу чергу треба знати кілька простих речей і дотримуватись їх перед процедурою.

За пів години до вимірювання тиску не пийте кави, чаю та не паліть. За 5 хвилин до процедури перебувайте у стані максимального спокою. Сідайте на стілець зі спинкою, обов’язково потрібно на неї спиратися. Руку треба ставити перед собою на рівну поверхню, в ідеалі на стіл. Під час вимірювання тиску не можна говорити та напружуватися. Мішок, який надувається має бути на рівні серця. Під час процедури ноги не можна схрещувати, чи закидати одна на одну. Перед процедурою обов’язково сходити в туалет, щоб сечовий міхур був порожнім. Якщо ви хочете переміряти тиск ще раз, то робіть це або на другій руці, або через 10-15 хвилин.

Якщо не дотримуватись цих правил, то показники можуть бути завищеними і звісно ж ви почнете хвилюватися від чого тиск дійсно підстрибне.

На скільки спотворюються результати, якщо не дотримуватись рекомендацій

Якщо ви поміряєте тиск після чашки кави, то він буде вищим на 11/5 мм рт. ст ніж насправді. Алкоголь та куріння спотворюють результати на 7/7-8/8 мм. Повний сечовий міхур на 10/11 мм. Якщо рука буде напружена або не матиме опори, показники зміняться на 10/11 мм.