Лише 10% людей вміють вимірювати тиск: медики пояснили, як правильно це робити
Більшість людей у віці від 50 років мають проблеми з артеріальним тиском. Часто він підвищений. Ба більше, останнім часом це поширена проблема й набагато молодшої вікової категорії. Для того, щоб контролювати власний тиск, достатньо придбати тонометр і самостійно його вимірювати. В принципі, більшість людей так і роблять. Але чи правильно? Медики кажуть, що лише 10% знають, як правильно виміряти тиск, всі інші допускають купу помилок і через це отримують неправдиві показники.
Яких правил треба дотримуватись?
В першу чергу треба знати кілька простих речей і дотримуватись їх перед процедурою.
- За пів години до вимірювання тиску не пийте кави, чаю та не паліть.
- За 5 хвилин до процедури перебувайте у стані максимального спокою.
- Сідайте на стілець зі спинкою, обов’язково потрібно на неї спиратися.
- Руку треба ставити перед собою на рівну поверхню, в ідеалі на стіл.
- Під час вимірювання тиску не можна говорити та напружуватися.
- Мішок, який надувається має бути на рівні серця.
- Під час процедури ноги не можна схрещувати, чи закидати одна на одну.
- Перед процедурою обов’язково сходити в туалет, щоб сечовий міхур був порожнім.
- Якщо ви хочете переміряти тиск ще раз, то робіть це або на другій руці, або через 10-15 хвилин.
Якщо не дотримуватись цих правил, то показники можуть бути завищеними і звісно ж ви почнете хвилюватися від чого тиск дійсно підстрибне.
На скільки спотворюються результати, якщо не дотримуватись рекомендацій
Якщо ви поміряєте тиск після чашки кави, то він буде вищим на 11/5 мм рт. ст ніж насправді. Алкоголь та куріння спотворюють результати на 7/7-8/8 мм. Повний сечовий міхур на 10/11 мм. Якщо рука буде напружена або не матиме опори, показники зміняться на 10/11 мм.
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