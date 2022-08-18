Выходные превратятся в финансовую катастрофу для трех знаков Зодиака

Все ждут выходных, которые наступают уже завтра, а вот для трех знаков Зодиака суббота и воскресенье могут превратиться еще в то испытание. Астрологи предупреждают о существенных финансовых проблемах, которые по прогнозам выпадут именно на ближайшие два дня. Долги, увольнения, неожиданные расходы? Что ждет Близнецов, Весов и Козерогов? Да-да, именно этим троим, к сожалению, не повезло.





Близнецы

Близнецы будут кататься на настоящих “финансовых качелях”. С одной стороны, вам будут поступать существенные доходы, а с другой будут появляться существенные расходы. Все, что вы будете зарабатывать, придется сразу же отдавать в тройном размере. Астрологи говорят не отчаиваться, все вскоре наладится. Чтобы не усложнять ситуацию, не планируйте на выходные никаких поездок, а тем более водных процедур.

Весы

Представители этого знака могут лишиться большой суммы средств. Расходы могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Астрологи говорят избегать активностей, ведь в эти выходные для Весов сохраняется повышенный риск переломов. В то же время не обошлось и без удовольствий. В целом, выходные обещают быть очень спокойными, семейными и душевными. Уделите внимание родным, не суетитесь и тогда прогноз с проблемами не сбудется.

Козерог

Козероги обожают легкую добычу и часто им действительно удается заработать деньги буквально на пустом месте. Но в эти выходные лучше отказаться от очередной авантюры. Вас могут обыграть и переиграть. В результате потеряете еще и собственные накопления. Также, особенно внимательно, нужно рассчитывать свои финансовые возможности тем, кто едет за границу, или отправляет на обучение своих детей. Может возникнуть много неожиданных моментов, поэтому лучше позаботиться о финансовой подушке, не планировать лишние покупки и развлечения.