Вихідні перетворяться в фінансову катастрофу для трьох знаків Зодіаку

Всі чекають вихідних, які наступають вже завтра, а от для трьох знаків Зодіаку субота та неділя можуть перетворитися ще в те випробовування. Астрологи попереджають про суттєві фінансові проблеми, які згідно з прогнозами випадуть саме на найближчі два дні. Борги, звільнення, неочікувані витрати? Що чекає на Близнюків, Терези та Козерогів? Так-так, саме цим трьом на жаль не пощастило.





Близнюки

Близнюки кататимуться на справжніх “фінансових гойдалках”. З одного боку вам надходитимуть суттєві доходи, а з іншого з’являтимуться суттєві витрати. Все, що ви зароблятимете доведеться одразу ж віддавати у потрійному розмірі. Астрологи кажуть не падати у відчай, все незабаром налагодиться. Щоб не ускладнювати ситуацію не плануйте на вихідні ніяких поїздок, а тим паче водних процедур.

Терези

Представники цього знаку можуть втратити велику суму коштів. Витрати можуть бути пов’язані з проблемами зі здоров’ям. Астрологи кажуть уникати активностей, адже на цих вихідних для Терезів зберігається підвищений ризик переломів. Водночас не обійшлося й без приємностей. Загалом вихідні обіцяють бути дуже спокійними, сімейними та душевними. Приділіть увагу рідним, не метушіться і тоді прогноз з проблемами не збудеться.

Козеріг

Козероги обожнюють легку здобич і часто їм дійсно вдається заробити гроші буквально на пустому місці. Але на цих вихідних краще відмовитися від чергової авантюри. Вас можуть обіграти та переграти. В результаті втратите ще й власні накопичення. Також, особливо уважно треба розраховувати свої фінансові можливості тим, хто їде закордон, або відправляє на навчання своїх дітей. Може виникнути багато неочікуваних моментів, тож краще подбати про фінансову подушку, не планувати зайвих покупок та розваг.