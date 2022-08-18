Найбільш небезпечні челенджі, які коштували життя багатьом користувачам TikTok

У ЗМІ регулярно з’являються новини про челенджі з TikTok, які нерідко доводять дітей до лікарняних ліжок. Так, наприклад, зовсім недавно увагу журналістів привернув флешмоб Blackout, в рамках якого потрібно було якнайдовше не дихати – в результаті загинуло кілька дітей. До цього школярі зі США в рамках челленджа Skull breaker масово кидали один одного на підлогу з висоти власного зросту — деякі ламали спини та шиї. GSMinfo розповідає про ці та інші челенджі з TikTok, які погано закінчувалися для здоров’я користувачів TikTok.





#VampireFangs

Восени 2020 року напередодні Хеллоуїна в TikTok завірусився челендж #VampireFangs («Ікла вампіра»), учасники якого кріпили до своїх зубів іграшкові ікла за допомогою клею для нігтів або суперклею. Не для всіх ця витівка закінчилася безневинно.

Відомо про багато випадків, коли користувачам не вдалося самостійно зняти ікла – вони записували влоги, як у сльозах та паніці намагалися собі вирвати зуби.

Деяким довелося звертатися до стоматологів — там на доморощених вампірів чекали вкрай тривалі і досить неприємні процедури.

Якогось моменту проблема стала настільки масовою, що стоматологи зі сторінок популярних ЗМІ та зі студій телеканалів почали пояснювати, що клеїти вампірські ікла небезпечно — як мінімум тому, що подальші спроби їх зняти самостійно можуть пошкодити зуби, а сам клей найчастіше є отруйним.

#SkullBreaker

На початку 2020 року в TikTok завірусилися відразу два небезпечні челенджі – #SkullBreaker (“Череполом”) і #TrippingJump (“Стрибок з підсіканням”). Незважаючи на різні назви, суть у них була одна. Двоє спільників підзивають третього під приводом зняти відео для TikTok. На рахунок «три» усі мають стрибнути. Коли настає момент стрибка, запрошений товариш стрибає, а решта двоє роблять йому підсікання таким чином, що він з висоти власного зросту падає на підлогу спиною або грудьми.

Особливу популярність ці виклики здобули у школах Майамі, Нью-Джерсі та Аризоні, а також у Бразилії та Венесуелі.

Багато учасників #SkullBreaker і #TrippingJump серйозно постраждали, отримавши переломи кісток черепа та його основи, деформацію та переломи шиї, довгострокові ускладнення після струсу мозку, крововиливу в мозок і не тільки.

Відомо як мінімум про один летальний кінець – у Бразилії через челендж #SkullBreaker загинула 16-річна Емануела Медейрос.

#Blackout

З весни 2022 року в західних ЗМІ не вщухає скандал через інший челендж, який за своїм божевіллям з легкістю перевершує два попередні випадки. Ім’я цього явища – # Blackcout. Щоб виконати цей челендж, потрібно зробити тільки одну дію – затримати дихання будь-якими способами так довго, щоб знепритомніти.

Діти почали затикати ніс і рот, кректати і пихкати перед камерою, намагаючись досягти заповітної мети. Нічим добрим такі експерименти для авторів не закінчилися.

Так, наприклад, 12-річний Арчі Баттерсбі у квітні 2022 року впав із #Blackout у кому і не виходив із неї кілька місяців. Внаслідок тривалої задухи шнуром від зарядного пристрою для смартфона у школяра почали відмирати клітини мозку. Після діагностики лікарі не дали йому жодного шансу на одужання. За кілька місяців на початку серпня Арчі відключили від системи життєзабезпечення. Так 12-річний блогер поповнив список неповнолітніх жертв смертельного челенджу, якому вже понад 10 рядків.

#FrozenHoney

Здавалося б, мед досить корисний продукт. Однак, користувачі TikTok змогли і з нього зробити небезпечний челендж. Він називається #FrozenHoney («Крижаний мед»). Для його виконання потрібно перелити мед у пластикову пляшку, змішати його з кленовим сиропом або крохмалем і водою, а потім прибрати суміш у морозилку. Через кілька годин у пляшці утворюється дуже в’язка субстанція, яку можна видавлювати з пляшки та отримувати медову ковбаску, схожу за консистенцією з ірискою. Завдання блогера – з’їсти цей десерт.

Проблема в тому, що, якщо вжити за короткий проміжок часу багато меду, легко можна отруїтися. Передозування фруктозою та цукром, що містяться в меді, у кращому випадку викликає здуття, діарею та нудоту, а в гіршому – судоми.

Як зазначає NBC News, чимало блогерів повідомили у наступних відеороликах про болі в животі. Як мінімум один, за даними видання, вирушив до лікарні для промивання шлунка.

#Corn_cob

Деколи жертвами небезпечних челенджей стають не тільки наївні діти або відчайдушні дорослі, які в гонитві за хвилиною слави роблять божевільні вчинки, а й селебріті, що цілком собі відбулися. Так, у травні 2020 року американський репер Джейсон Деруло вирішив взяти участь у челенджі #Corn_cob («Початок кукурудзи»), в рамках якого потрібно максимально швидко обглинути качан кукурудзи.

Надивившись відеороликів від інших блогерів, Деруло вирішив повторити виклик у найефектнішому його виконанні: насадивши качан на свердло дриля і обточивши його об свої зуби. Репер припинив челендж через кілька секунд після його початку. Приблизно на десятий оборот артиста закричав від болю, прибрав дриль і дуже здивувався, виявивши відсутність двох передніх зубів на верхній щелепі.

Цікаво, що Деруло став далеко не першою жертвою цього безглуздого челенджу з кукурудзою. Проте лише після його травми ЗМІ почали масово писати про його небезпеку.

#Benadryl

Влітку 2020 року, коли всі були замкнені на карантині і вмирали з нудьги, в TikTok завірусився з усіх боків спірний челендж #Benadryl («Бенадріл»), суть якого полягала в тому, щоб проковтнути якнайбільше пігулок від алергії і потім розповісти про свої відчуттях. Вже до вересня у ЗМІ почали з’являтись новини про випадки отруєння «Бенадрилом». А у вересні стало відомо і про першу людську жертву – в Оклахомі від передозування цим антигістамінним засобом померла 15-річна дівчинка.

Справа в тому, що згаданий препарат у великих дозах викликає у людей різні тяжкі побічні ефекти. Найчастіші симптоми передозування – аритмія серця та судоми.

Крім того, людина може впасти в кому чи навіть померти.

#Fire

Приблизно рік тому TikTok був популярний челендж #Fire. Щоб його виконати, потрібно намалювати горючою рідиною якусь фігуру чи слово, а потім підпалити у темряві.

Зрозуміло, було багато жертв як дорослих, так і дітей. У ЗМІ зустрічаються повідомлення про інциденти у кількох штатах США. Відомо як мінімум про два випадки, коли підлітки вирушили до лікарні з опіками першого та другого ступенів після невдалих спроб виконати вогненний челендж із використанням медичного спирту.