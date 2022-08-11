В Госспецсвязи рассказали, безопасно ли рассчитываться бесконтактным способом оплаты

Сейчас большинство людей покупая продукты или оплачивая что-то картой используют бесконтактный способ оплаты. Благодаря NFC оплачивать покупки можно смартфоном, часами или просто приложив карту на секунду к терминалу. При этом, в большинстве случаев, не нужно вводить пин-код. Это, конечно, очень удобно, но безопасно ли? Не будет ли этот способ привлекателен для мошенников, которые только то и делают, что охотятся на чужие деньги. В Госспецсвязи объяснили, какие есть риски и как себя от них обезопасить.





Метод расчета NFC вполне безопасен

Существует миф, что мошенники могут подобраться максимально близко к человеку, и специальным устройством считать данные с его карты, если у него есть чип. Но это не так. Этот способ оплаты очень защищен. Более того, при оплате в магазине чип не предоставляет данные карты, а только обменивается одноразовым ключом, который отдельно создается для каждой оплаты. Также, беспроводная связь образуется всего на несколько секунд и на очень малом расстоянии. То есть карточку нужно почти вплотную приложить к терминалу, чтобы с нее списали средства. Мошенники, этого провернуть никак не смогут.

Риски есть, если вы потеряете карту или гаджет

В то же время, этот способ имеет минус в том случае, если вы потеряете карту. Кто-нибудь сможет ею рассчитаться не зная пин-кода. Как только вы заметили, что карты нет, сразу же заблокируйте ее. Если вы потеряли гаджет, например, часы или телефон на котором можно рассчитываться безналично, карту тоже лучше сразу заблокировать.

Банки рекомендуют не пренебрегать и другими настройками безопасности. Например, установите предел на дневную сумму оплат. Или лимит для интернет-оплат. Тогда даже если вы потеряли карточку и не сразу это заметили, вор не сможет использовать все деньги, которые на ней есть.