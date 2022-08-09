Оновлення для Windows 11 уповільнює систему майже в двічі

Microsoft визнала проблему, пов’язану з видаленням даних на ПК із Windows 11 з використанням сучасних процесорів. Про це повідомляє видання BleepingComputer.





За словами журналістів, проблему було виявлено ще у першій половині року. З’ясувалося, що комп’ютери, що підтримують набір інструкцій Vector Advanced Encryption Standard, можуть втратити дані користувача. Проблема полягала у помилці, знайденій у бібліотеці шифрування SymCrypt. Уточнюється, що проблеми були зафіксовані на ПК, обладнаних новітніми процесорами.

Microsoft визнала факт наявності помилок і випустила оновлення для Windows 11 і Windows Server 2022. Однак автори помітили, що на деяких комп’ютерах апдейти загальмували продуктивність систем практично вдвічі.

У матеріалі йдеться, що через деякий час інженери американської корпорації помітили нові проблеми і випустили чергову серію патчів, що виправляють помилки. “Продуктивність буде відновлена ​​після встановлення апдейтів від 23 червня або 12 липня”, – зазначили фахівці.