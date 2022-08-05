Получить пенсию смогут даже безработные: в Кабинете Министров подготовили законопроект

В Кабинете Министров подготовили законопроект, позволяющий украинцам самостоятельно платить единый социальный взнос (ЕСВ). Таким образом граждане смогут вносить дополнительные средства в пользу будущей пенсии, или платить ЕСВ за временно не работающих родственников.





О новом законе, который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду, рассказала министер соцполитики Оксана Жолнович. Чиновница убеждена, что такая инициатива понравятся украинцам и они с радостью к ней присоединятся.

Жолнович отметила, что сейчас появление такого закона самое время. Ведь многие украинцы, которые с началом войны уехали за границу, находятся сейчас в неоплачиваемых отпусках и ЕСВ за них никто не платит. То есть по возвращении такие люди будут вынуждены работать для получения пенсии по крайней мере на полгода больше.

Если же украинцы получат возможность платить единый социальный взнос своими руками, то смогут заплатить страховые взносы за все время своего отсутствия и вовремя выйти на пенсию. Особенно если сейчас они работают за границей и имеют финансовую возможность позаботиться о своей будущей пенсии.

Отличным выходом из ситуации самостоятельная уплата взносов станет и для временно не работающих граждан. В таком случае они смогут фактически приобрести страховой стаж. ЕСВ за безработных украинцев будут право платить также их родственники, например муж, жена или дети. Кроме того, путем уплаты дополнительных страховых взносов, украинцы смогут ускорить свой выход на пенсию.

Напомним, что глава Минсоца Оксана Жолнович недавно выступила с заявлением, в котором отрицала возможность уменьшения суммы единого социального взноса. По словам чиновницы, такое решение крайне непопулярно и повлияет на возможности государства обеспечивать поддержку пенсионеров. Тем более что сейчас в Украине наблюдается значительный дефицит бюджета.