Українцям пояснили, чому не варто викидати старий смартфон

Багато українців навіть не здогадуються скільки існує можливих застосувань у телефону. Саме тому після покупки нового гаджета, вони залишають старий припадати пилом без діла або того гірше — викидають. У цій статті ми розповімо, як можна використовувати непотрібний смартфон.





Веб камера

Якщо у вас під рукою немає веб-камери, або пристрій знімає в дуже поганій якості – зробіть вебку зі смартфона. Для цього потрібно скачати всього один додаток, а сам процес займає буквально пару хвилин і по силі навіть повному чайнику.

Камера спостереження

Ще один спосіб влаштувати старий смартфон – зробити з нього камеру відеоспостереження. Як і в вищезазначеному способі особливих проблем немає – обійтися можна одним додатком. Тільки врахуйте, що в подібному режимі гаджет може довго не прожити, оскільки доведеться постійно використовувати його в момент, коли він підключений до розетки, що впливає на термін життя акумулятора.

Навігатор

Відмінне застосування старому смартфону зробити з нього автомобільний навігатор. Для цього потрібно лише докупити присоску, що дозволяє зручно зафіксувати телефон, а також відповідну програму. Більшість такого софту поширюється безкоштовно, тому тут не доведеться витрачати жодної копійки.

Пульт дистанційного керування

Варіант лише для власників смартфонів із ІЧ-портом. Зі старого гаджета можна зробити пульт дистанційного керування і зручно контролювати роботу кондиціонера, вентилятора або будь-якого іншого пристрою.

Накопичувач

Якщо ваш телефон має пристойний обсяг пам’яті, можна зробити з нього подібність портативного жорсткого диска для зберігання важливих файлів.