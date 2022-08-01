Астрологи назвали знаки Зодиака, которые под влиянием Полной Луны меняются до неузнаваемости

Люди бывают очень чувствительны к разным факторам, которые не могут контролировать. На одних оказывает влияние ретроградный Меркурий, другие страдают во время магнитных бурь. Третьи изменяются до неузнаваемости под влиянием Полной Луны. Что касается третьих, то среди нас есть настоящие оборотни. Астрологи говорят, что наиболее сокрушительно Луна влияет на 6 знаков Зодиака. В период Полнолуния они становятся сами не свои, а близким лучше их не трогать лишний раз, чтобы не напороться на шквал не самых положительных эмоций.





Лев

Львы во время Полнолуния наоборот становятся добрее и менее эмоциональными. Полнолуние их немного охлаждает. Именно в этот период хорошо просить у Львов прощения, с большой вероятностью они вам простят. Часто именно в Полнолуние Львы заводят судьбоносные знакомства.

Овен

Овны во время Полнолуния становятся необычно медленными, задумчивыми и осторожными. Исчезает их упрямство и стремление идти “по головам”. Овны удивляют близкое окружение изрядной деликатностью и рациональностью. К сожалению, все это бесследно исчезнет, ​​как только Луна перейдет в другую фазу.

Рак

На Раков Полнолуние влияет крайне негативно. Во-первых, они начинают много лгать. Во-вторых, становятся нахмуренными, грубыми и очень агрессивными. Вторая половинка Рака уже знает это его поведение и просто не реагирует. А вот другие люди из окружения могут сильно удивиться таким переменам.

Весы

Весы впадают в апатию. Луна отрицательно влияет на их настроение и нравственное состояние. Депрессия буквально поглощает Весы и вытащить их из этого состояния невозможно. Все пройдет, как только Полнолуние закончится.

Телец

Рациональный Телец в период Полнолуния испытывает острое желание пойти на авантюру, или потратить часть сбережений. Часто он так и делает, не чувствуя при этом угрызений совести. Такие “срывы” помогают Тельцам перезагрузиться и порадовать себя.

Водолей

Если Водолей слишком раздражителен, или неуверен в себе, то сейчас точно Полнолуние. Преимущественно веселые и беззаботные Водолеи становятся сгустками негативных эмоций. Лучше не трогать их в этот период.