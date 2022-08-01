Астрологи назвали знаки Зодіаку, які під впливом Повного Місяця змінюються до невпізнаваності

Люди бувають дуже чутливими до різних факторів, які не можуть контролювати. На одних впливає ретроградний Меркурій, інші страждають під час магнітних бур. Треті змінюються до невпізнаваності під впливом Повного Місяця. Щодо третіх, то серед нас є справжні перевертні. Астрологи кажуть, що найбільш нищівно Місяць впливає на 6 знаків Зодіаку. В період Повні вони стають самі не свої, а близьким краще їх не чіпати зайвий раз, щоб не напоротися на шквал не найпозитивніших емоцій.





Лев

Леви під час Повні навпаки стають добрішими та менш емоційними. Повня їх трішки охолоджує. Саме в цей період добре просити у Левів пробачення, з великою ймовірністю вони вам вибачать. Часто саме в Повню Леви заводять доленосні знайомства.

Овен

Овни під час Повні стають незвично повільними, задумливими і обережними. Зникає їхня впертість та рвіння йти “по головах”. Овни дивують близьке оточення неабиякою делікатністю та раціональністю. На жаль все це безслідно зникне, як тільки Місяць перейде в іншу фазу.

Рак

На Раків Повня впливає вкрай негативно. По-перше, вони починають багато брехати. По-друге, стають насупленими, грубими і дуже агресивними. Друга половинка Рака вже знає цю його поведінку, і просто не реагує. А от інші люди з оточення можуть сильно здивуватись таким перемінам.

Терези

Терези впадають в апатію. Місяць негативно впливає на їх настрій та моральний стан. Депресія буквально поглинає Терези і витягнути їх з цього стану неможливо. Все мине, як тільки Повня закінчиться.

Телець

Раціональний Телець в період Повні відчуває гостре бажання піти на авантюру, або витратити частину заощаджень. Часто він так і робить, не відчуваючи при цьому докорів сумління. Такі “зриви” допомагають Тельцям перезавантажитись і потішити себе.

Водолій

Якщо Водолій надто дратівливий, або ж невпевнений у собі — то зараз точно Повня. Переважно веселі та безтурботні Водолії стають згустком негативних емоцій. Краще не чіпати їх в цей період.