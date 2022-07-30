В украинцев могут возникнуть проблемы с безналичной оплатой: в чем причина

В сервисных и торговых сетях количество POS-терминалов уменьшилось на 14%. Это значит, что часть украинцев больше не сможет рассчитываться безналичным способом.





По сравнению с довоенным январем в мае 2022 года количество пунктов предоставления услуг и продажи товаров, где можно оплатить банковской картой или смартфоном, уменьшилось почти на 14%.

Если говорить о количество, то активных терминалов, которые используются в торговых сетях сейчас 331,5 тыс. единиц, что на 13,7% меньше, чем в январе 2021 года, то есть до начала большой войны. В то же время количество банкоматов в Украине уменьшилось на 16,6%, до 15,3 тыс. единиц. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

Также в мае 2022 года количество точек продажи и предоставления услуг, где можно оплатить безналично, уменьшилось до 273,2 тыс, то есть на 13% по сравнению с довоенным временем.

В первую очередь это связано с тем, что часть украинских территорий находится под временной оккупацией. Трудности с доступом в интернет делают невозможной безналичную оплату.

Для компенсации сокращение сети POS-терминалов и снижения расходов бизнеса, предпринимателям предлагают заменить их другими сервисами.

Какие существуют альтернативы POS-терминалам

Банки, небанковские финансовые учреждения и платежные системы предлагают ряд технологических решений, которые позволят принимать безналичные платежи с помощью банковских карт с магнитной лентой или по NFC, даже без физических терминалов.

Вот ряд решений, которые предлагают в Национальном банке Украины

QR-код, NFC-метка, приложение “Терминал” – от Приватбанка;

ОщадPAY – от Ощадбанка;

POS Phone – от Visa;

“Жабка” – от Mastercard;

RaiPos – от Райффайзен Банка;

Smart Оп!лата – от ПУМБ;

Starkasa – от “Киевстар”;

Portmone – от ФК МБК.

Напомним, самый популярный государственный банк — Приват запустил новый сервис для предпринимателей. “Касса” позволяет пользоваться POS-терминалами банка как программным регистратором расчетных операций.