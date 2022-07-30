Який тип накопичувача краще купити для ноутбука, SSD чи HDD?

Сфера технологій змінюється настільки швидко, що встежити за останніми трендами не так просто. Саме тому багато користувачів досі не розуміють різницю між SSD і HDD, продовжуючи задаватися питанням, що краще для ноутбука. Якщо це питання мучить вас — читайте статтю до кінця.





Що краще?

Однозначно відповісти це питання не можна. Все залежить від цілей користувача. Якщо головне швидкість, то тут перевага на стороні SSD-накопичувача. Саме тому поширена практика, коли операційну систему ставлять саме на диск SSD. Така проста маніпуляція може в рази збільшити швидкодію комп’ютера.

Те саме стосується ситуації, коли важливий рівень шуму. Сучасні SSD-накопичувачі працюють на порядок тихіше за свої HDD-конкуренти.

А в чому переваги HDD? За співвідношенням ціни і якості вони вщент розбивають своїх суперників. У середньому SSD-накопичувачі на 512 ГБ коштують близько 2000 гривень. За ці гроші ви можете взяти HDD-накопичувач на 1 ТБ. Тобто за ті самі гроші ви отримуєте вдвічі більше пам’яті. За підсумками ноутбуки з HDD-дисками будуть дешевшими, ніж альтернативи з SSD-накопичувачами.

Ще один козир HDD – надійність. Такі диски здатні витримати більшу кількість циклів перезапису, що безпосередньо впливає на їхню тривалість життя. SSD у цьому питанні виглядають значно слабше.

Що зрештою?

За підсумком отримуємо, що кожен із типів дисків актуальний досі, але у певних ситуаціях. SSD відмінно підійдуть для встановлення операційної системи, а також пари-трійки програм та ігор, у яких ви частіше працюєте. Так, ваш ноутбук працюватиме значно швидше. Тому якщо ваш ноутбук вже застарів та працює повільно, вдихнути в нього життя можна покупкою SSD.

Якщо ж метою є виключно зберігання даних, то в такому випадку можна обійтися без SSD-накопичувача.