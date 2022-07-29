Покупайте лотерею: названы три знака, которые в ближайшее время получат большую сумму денег

Некоторые астрологи читают гороскоп только по восходящему знаку Асцедента. Ряд специалистов считают, что такая информация намного правдивее и полнее. И вот известная астрологиня Арина Артуровна рассказала, что она увидела в прогнозе для трех знаков Зодиака. Им мол в ближайшие несколько дней буквально свалится на голову приличная сумма средств. Как и откуда – неизвестно. Возможно, получите задаток за новый и неожиданный проект. А может, выиграете в лотерею. На всякий случай купите несколько лотерейных билетиков.





Рак

Ракам редко везет, особенно на легкие деньги, но на этот раз удача будет на вашей стороне. Неожиданный доход связан с трудовой деятельностью, так что деньги получите за собственные заслуги. Астрологиня предупреждает, что могут быть мелкие проблемы дома или с руководством. Вероятно, неожиданное богатство немного оторвет Раков от реальности. Что ж, держите себя в руках и радуйтесь без лишних эмоций.

Стрелец

Стрельцы имеют шанс получить значительную финансовую поддержку от родственников. А вообще будьте осторожны. На этой неделе вам придется решать многие формальности, сталкиваться с бюрократией и юридическими тонкостями. Там где замешаны деньги, будьте максимально внимательны и сконцентрированы, ведь рискуете потерять не только полученные финансы, но и собственные сбережения. К концу следующей недели рискованные ситуации постепенно исчезнут.

Козерог

Те представители знака, которые сейчас в поисках работы смогут хорошо трудоустроиться. Не исключение, что вам сразу же начислят аванс, так что финансовое благополучие немного улучшится. Тем, кто уже работает, руководитель с вероятностью в 99% выпишет достойную премию. Ну что вы зря так много работали, что ли? Астролог предостерегает Козерогов быть осторожными на дороге и у воды.