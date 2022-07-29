Купуйте лотерею: названо три знаки, які найближчим часом отримають велику суму грошей

Дехто з астрологів читає гороскоп лише по висхідному знаку Асцеденту. Ряд спеціалістів вважає, що така інформація набагато правдивіша та повніша. І от, відома астрологиня Арина Артурівна розповіла, що вона побачила в прогнозі для трьох знаків Зодіаку. Їм мовляв у найближчі кілька днів буквально звалиться на голову пристойна сума коштів. Як та звідки — невідомо. Можливо отримаєте завдаток за новий і неочікуваний проєкт. А може виграєте в лотерею. На всяк випадок купіть кілька лотерейних квиточків.





Рак

Ракам рідко щастить, особливо на “легкі” гроші, але цього разу удача буде на вашому боці. Неочікуваний дохід пов’язаний з трудовою діяльністю, тож гроші отримаєте за власні заслуги. Астрологиня попереджає, що можуть бути дрібні неприємності вдома або з керівництвом. Ймовірно неочікуване багатство трохи відірве Раків від реальності. Що ж, тримайте себе в руках і радійте без надлишкових емоцій.

Стрілець

Стрільці мають шанс отримати значну фінансову підтримку від родичів. А взагалі будьте обережні. Цього тижня вам доведеться вирішувати багато формальностей, стикатися з бюрократією та юридичними тонкощами. Там де замішані гроші, будьте максимально уважними і сконцентрованими, адже ризикуєте втратити не тільки щойно отримані фінанси, а й власні заощадження. Під кінець наступного тижня ризиковані ситуації поступово зникнуть.

Козеріг

Ті представники знаку, які зараз у пошуках роботи зможуть нарешті гарно працевлаштуватись. Не виключення, що вам одразу ж нарахують аванс, тож фінансове благополуччя трохи покращиться. Тим хто вже працює, керівник з вірогідністю у 99% випише достойну премію. Ну що ви даремно так багато працювали, чи що? Астролог застерігає Козерогів бути обережними на дорозі і коло води.