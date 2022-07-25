29 гривен — несбыточная мечта: эксперты сказали, сколько реально будет стоить доллар в ближайшее время

Ситуация на валютном рынке в очередной раз удивила всех и спровоцировала панику среди населения. На днях НБУ наконец-то изменил официальный курс доллара, который с начала войны был зафиксирован на уровне 29,6 гривен за единицу. Буквально несколько дней назад официальный курс вырос до 36,6 грн, а на черном рынке и вовсе достиг психологической отметки в 40 грн. Украинцы уже со страхом ждут, как изменятся цены на продукты, услуги и горючее. А эксперты рассказывают, чего ждать дальше курса, и может ли он опуститься снова до 29, не говоря уже о довоенном уровне.





Курса по 29 больше не будет

Такой нелестный прогноз дал советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он заявил, что доллар по 29 гривен – это уже невыполнимая мечта для украинцев и было бы просто сказочно, если бы курс на черном рынке опустился хотя бы до тех 36, которые сейчас установил НБУ. Такое развитие событий, мол, возможно приблизительно через 2-3 недели, когда паника стихнет, люди перестанут скупать доллары и привыкнут к новым цифрам.

Дальше может быть хуже

Превысит ли доллар отметку в 40 гривен? Милованов говорит, что это вполне вероятно. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет давление на валютный рынок и как следствие доллар будет дорожать. Кроме этого, людям нужно готовиться к удорожанию цен на продукты, и в первую очередь импортные. Если раньше предприниматели закупали товар по курсу 29 гривен, то сейчас 36 грн. Однако и не без позитива. Экспортеры будут выигрывать, а еще если нам удастся наладить поставки зерна заграницу, то бюджет начнет получать столь необходимые дополнительные средства.