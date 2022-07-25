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Названы знаки Зодиака, которые до конца лета пройдут семь кругов ада

26.07.2022
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Названо знаки Зодіаку, які до кінця літа пройдуть сім кругів пекла

Астрологи говорят, что конец лета окажется очень сложным для трех знаков Зодиака. Им мол сильно не будет везти, и это мягко сказано. Проблемы будут наваливаться одна за другой. Неприятности будут подстерегать на каждом шагу. В какой-то момент руки уже опустятся, но не впадайте в депрессию. Это просто плохой период и он не вечен.

Овен

Овны очень импульсивны и это сыграет с ними злую шутку. Они начнут рубить с плеча там, где это совсем не нужно. К сожалению, это быстро даст о себе знать и в Овнов начнутся серьезные проблемы на работе. Потом проблемы появятся в финансовом плане, а дальше как результат и в личной жизни. Не впадайте в депрессию, думая, что от вас все отвернулись. Лучше возьмите себя в руки, обуздавайте эмоции и начните действовать с холодным умом.

Названо знаки Зодіаку, які до кінця літа пройдуть сім кругів пекла

Близнецы

Близнецы к концу лета столкнутся с очень серьезным выбором. Они либо должны будут сменить работу, либо и вовсе место жительства. Будьте осторожны, ведь есть большой риск попасть в ловушку мошенников. Вас могут бросить на большую сумму средств и от этого вы потеряете надежду на хорошее будущее. В личной жизни это тоже повлечет за собой большие неприятности. Вторая половинка будет обвинять только вас в этой опрометчивости. Не исключение разрыва отношений.

Козерог

Козероги довольно уверенно справляются с жизненными трудностями, но в августе эта система даст сбой. Все потому, что случится какое-то очень неприятное событие. Она буквально выбьет вас из колеи, и заставит еще раз просмотреть собственные цели и приоритеты в жизни. Вторым ударом станет предательство близкого друга или любимого человека. Август запомнится сплошным негативом, но важно не опустить руки и не впадать в депрессию, чтобы не усложнить все еще больше.

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26.07.2022
1 хвилина на прочитання
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