В “Дії” з’явиться ще більше можливостей, зокрема й нові функції для ВПО

Дія продовжує вдосконалюватися, від початку війни опцій та послуг в додатку суттєво добавилося. Це дуже спрощує життя людям, і в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, яким тепер не потрібно стикатися з бюрократичними моментами та стояти в довжелезних чергах. І от, чергова заява від Мінцифри та Мінсоцполітики. Дія розширює свій функціонал. Нові послуги з’являться для переселенців. Тепер їм доступно дві нові можливості.





Люди зможуть повторно подати заявку на виплату та змінити реєстрацію

Відтепер в додатку можна знятися з реєстрації за місцем фактичного проживання, та зареєструватися повторно після прибуття по новому адресу. Тобто якщо особа переїхала з зони бойових дій у більше безпечний регіон, зареєструвалась там, а потім вирішила поїхати в ще іншу область чи місто, то повторну реєстрацію можна провести в Дії. Це дуже економить час.



Крім цього, деякі переселенці стикнулися з проблемою затримки виплат. Є люди, які подавали заявку на допомогу ще у квітні, а гроші їм так і не прийшли. Відтепер, з допомогою “Дії” можна подати заявку повторно, вже у Центр надання адміністративних послуг і одразу ж отримати виплату.

“Затримка виплат ВПО неприпустима. Люди, які перебувають у скрутному становищі, залишилися без будинків та підтримки близьких, не повинні чекати місяці”, – зазначила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

В “Дії” вже подано кілька сотень тисяч заявок на компенсацію житла

Якщо ви втратили житло внаслідок бойових дій, або воно сильно пошкоджене, в “Дії” можна подати заявку на компенсацію. Це зробило вже понад 200 тисяч українців. Відшкодування коштів відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку оцінюватимуть вартість збитків, це робитиме спеціальна комісія, яка буде створена у кожному регіоні. І після аналізу пошкоджень затверджуватимуть суму виплати, та перераховуватимуть гроші.