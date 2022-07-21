Мошенники воруют аккаунты украинцев в социальных сетях для прибыльной аферы

Фантазия мошенников просто безгранична. Схемы со смс-сообщениями, звонками из банка и подозрительными ссылками уже не очень действуют. Они многим известны. Поэтому аферисты переходят на новый уровень и пытаются манипулировать людьми от имени их близких друзей и знакомых. Для этого проходимцы взламывают учетные записи пользователей, заходят в их профили в социальных сетях и рассылают друзьям сообщения с просьбой одолжить деньги.





На такой афере аферисты заработали уже миллионы гривен

В киберполиции заявляют, что к ним все чаще обращаются с заявлением об очередном обмане. Недавно в похожую ситуация попала киевлянка, которой написал давний знакомый с просьбой одолжить деньги. Женщина говорит, что уже готова была это сделать, ведь сумма не слишком велика и мужчина, мол, приличный, с хорошей репутацией. Однако ее парень посоветовал сначала позвонить знакомому и уточнить, действительно ли нужна помощь. В ходе разговора выяснилось, что аккаунт мужчины похищен, а подобные смс разосланы почти всем друзьям. По предварительным подсчетам, мошенники успели собрать более 20 000 гривен.

Прикрываются и именами успешных предпринимателей

Недавно в киберполиции также сообщили о похожем случае, когда аферисты сломали доступ к аккаунту успешного предпринимателя, и от его имени предлагали другим бизнесменам принять участие в совместной бизнес-поездке. Поездка, конечно, не бесплатная, и залог нужно было внести немедленно.

Вероятно, речь шла об известном украинском политике и предпринимателе Василии Хмельницком, ведь накануне он жаловался, что потерял доступ к аккаунту, и теперь от его имени кто-то отсылает пользователям фейковые предложения.

Киберполиция призывает быть осторожными

Всегда проверяйте всю информацию, которую вам доносят. Если кто-то просит деньги, перезвоните и пообщайтесь с человеком вживую. А еще не пренебрегайте безопасностью своих аккаунтов. Двойная аутентификация – отличный вариант.