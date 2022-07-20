Приметы на 20 июля 2022 года: стирать нельзя невкоем случае

Наши предки верили, что несчастливая семейная жизнь ждет девушку, которая в этот день занимается тяжелой физической работой. Именно поэтому ее выполняли представители сильного пола.





Проблемы в личной жизни ждут и тех, кто в такое время решится на важный шаг, — сделает предложение руки и сердца или сыграет сегодня свадьбу.

В народе также говорили, что лгать в этот день точно не стоит. Иначе можно навлечь на себя беду. Попасть в неприятности, из которых будет не так просто найти выход.

Финансовые трудности сулит стирка одежды в этот день. Отложите такие дела на более поздний срок, если не хотите остаться без гроша.