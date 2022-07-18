Названы страны, где для украинцев есть больше всего работы: что предлагают?

Вопрос трудоустройства заграницей в настоящее время очень актуален, ведь миллионы людей выехали из Украины и пытаются обосноваться где-то в Европе или США. Преимущественно это женщины с детьми, но и им нужно интегрироваться в новое общество, а без работы это очень сложно. Названы страны, в которых открыто больше всего вакансий для украинцев. Зарплата и условия разные, все зависит от опыта, знания языков и самой страны.





Больше всего вакансий предлагает пять стран

Традиционно больше всего работы есть в соседней Польше. Несмотря на то, что туда выехало больше всего наших граждан, но местный рынок труда все равно нуждается в большом количестве работников. Больше всего вакансий на различных предприятиях, меньше в гостинично-ресторанном бизнесе. Пока длится летний сезон есть работа в сфере сельского хозяйства. Зарплата стартует от 24 000 грн в месяц и больше. Далее среди лидеров по количеству свободных вакансий выступают Армения, Кипр, Молдова и США.

Кого ищут?

Наибольшая потребность есть в ИТ-специалистах. Их особенно ждут в США и готовы платить от 85 000 гривен. Помимо производств, неплохо можно устроиться и менеджером по продажам, маркетологом, кассиром. Зарплата будет стартовать от 50 000 гривен, однако нужен опыт и хотя бы минимальное знание языка страны проживания или английского. В Польше большой спрос на медицинский персонал. Нуждаются как в медсестрах, так и в узкопрофильных врачах.

Как быть тем, у кого нет опыта?

Такие специалисты тоже нужны, их готовы обучать, однако обычно это производственная сфера, и что-то вроде упаковщика, сборщика или сортировщика. Если говорить о процентном эквиваленте, то примерно 20% вакансий не нуждаются в опыте. 35% работодателей хотят, чтобы работник имел хотя бы 1-3 года опыта. И 45% работодателей предпочтут опытных специалистов со стажем не менее 6 лет.