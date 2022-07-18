Названо країни, де для українців є найбільше роботи: що пропонують?

Питання працевлаштування закордоном на даний час дуже актуальне, адже мільйони людей виїхали з України і наразі намагаються облаштуватися десь у Європі чи США. Переважно це жінки з дітьми, але й їм потрібно якось інтегруватися в нове суспільство, а без роботи це дуже складно. Названо країни, в яких відкрито найбільше вакансій для українців. Зарплата та умови різні, все залежить від досвіду, знання мов, і самої країни.





Найбільше вакансій пропонує п’ять країн

Традиційно найбільше роботи є у сусідній Польщі. Попри те, що туди виїхало найбільше наших громадян та місцевий ринок праці все одно потребує великої кількості працівників. Найбільше вакансій на різноманітних підприємствах, менше у готельно-ресторанному бізнесі. Допоки триває літній сезон є робота у сфері сільського господарства. Зарплата стартує від 24 000 грн на місяць і більше. Далі, серед лідерів по кількості вільних вакансій виступають Вірменія, Кіпр, Молдова і США.

Кого шукають?

Найбільша потреба є у ІТ-фахівцях. Їх особливо чекають в США, і готові платити від 85 000 гривень. Крім виробництв, непогано можна влаштуватися й менеджером з продажу, маркетологом, касиром. Зарплата стартуватиме від 50 000 гривень, однак потрібен досвід і хоча б мінімальне знання мови країни проживання, або англійської. В Польщі є великий попит на медичний персонал. Потребують як медсестер, так і вузькопрофільних лікарів.

Як бути тим в кого немає досвіду?

Такі спеціалісти теж потрібні, їх готові навчати, однак зазвичай це виробнича сфера, і щось на кшталт пакувальника, складальника чи сортувальника. Якщо говорити про відсотковий еквівалент, то приблизно 20% вакансій не потребують досвіду. 35% роботодавці хочуть, щоб працівник мав хоча б 1-3 роки досвіду. І 45% роботодавців нададуть перевагу досвідченим спеціалістам зі стажем не менше 6 років.