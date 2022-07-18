Названы знаки Зодиака, которые до 24 июля получат до $10 000

Иногда астрологи составляют длительные гороскопы на несколько недель или месяцев. А порой, всего на несколько дней. Своим очень оптимистическим прогнозом на ближайшие дни поделилась известная астрологиня Арина Артуровна. Она рекомендует всегда читать гороскопы по восходящему знаку (Асцеденту). Оказывается, три знака Зодиака могут получить большую сумму и уже совсем скоро. А если быть максимально точным, то до 24 июля включительно.





Близнецы

У вас появится новый источник дохода и он будет очень прибыльным. Вам удастся наконец-то расслабиться и воплотить в реальность все свои давние материальные желания. Однако не пытайтесь начинать делать сразу все. Например, не берите кредитов, даже если уверены, что без проблем будете их выплачивать. Если пренебречь предосторожностью, то рискуете напороться на долгие бюрократические проверки и проблемы.

Водолей

Водолеи могут получить неожиданный финансовый презент на работе. Возможно, это будет премия за хорошую работу. Может, дополнительный проект, который отлично оплатят, дав еще и задаток. Астролог советует не хвастаться этим успехом всем подряд, особенно сотрудникам. Также, не тратьте деньги сразу, позаботьтесь о финансовой подушке. Вероятно уже в скором времени вам нужно будет делать дома неожиданный ремонт.

Рыбы

Особый успех ожидает тех Рыб, которые имеют собственный бизнес. На этой неделе вы сделаете огромный шаг в его развитии. Деньги посыпятся, и в перспективе вы получите их еще очень много. Весьма повезет и тем Рыбам, которые занимаются творчеством, а таких среди представителей этого знака, очень много. Ваш талант, ваши работы наконец-то по достоинству оценят. Не жалейте продавать собственные работы, будь то картины или какое-то другое творчество, это станет началом нового периода в вашей жизни.