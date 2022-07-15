З’явились перші навушники, які повністю поглинають сторонні шуми

Фахівці Вашингтонського університету (UW) розробили прототип навушників, які можуть забезпечувати максимально можливе шумозаглушення. Принцип роботи пристрою було описано у публікації на сайті організації.





Ентузіасти створили навушники ClearBuds, функції активного шумоподавлення яких забезпечує штучний інтелект. За словами фахівців, розроблена ними система машинного навчання дає змогу усунути сторонні звуки у навушниках практично на 100 відсотків.

У демонстраційному відео автори винаходу показали, як їх гарнітура дозволяє практично повністю усунути сторонні звуки – голоси людей і шум пилососа, що працює. У ClearBuds використовуються подвійні мікрофони для захоплення зовнішніх звуків, проте спосіб обробки сигналів зовсім інший, ніж в інших бездротових навушниках.

За словами автора винаходу Маручі Кіма, під час роботи кожен навушник створює два синхронізовані аудіопотоки високої якості, що містять дані про направлення кожного захопленого звуку. Даний метод дозволяє ШІ створювати просторовий аудіопрофіль навколишнього середовища та ізолювати джерела шуму.

У матеріалі йдеться про те, що розроблений фахівцями Вашингтонського університету метод багато в чому схожий на те, як працюють органи слуху людини. Дослідники не стали уточнювати, чи збираються вони створювати серійний прототип та запускати модель у продаж.