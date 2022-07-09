Их не проведешь: названы три знака Зодиака, у которых отличная интуиция и чутье

Хорошая интуиция — это действительно ценный дар. Не каждый им владеет, а это то умение, которое помогает избежать многих неприятностей. Многие люди, принимая важные решения, ориентируются на факты, взвешивают плюсы и минусы, а есть те, которые слушают исключительно интуицию. Их трудно обмануть, они ведь все чувствуют. Астрологи рассказали, что очень сильной интуицией наделены три знака Зодиака. Просмотрите, есть ли среди них ваш символ.





Скорпион

Скорпионы уникальные люди. Они умеют идентифицировать даже самую изощренную ложь. И в то же время сами врать не умеют. Со Скорпионами не рекомендуют связываться с целью окрутить их вокруг пальца. В 99% случаях лжец будет разоблачен и уничтожен. В негодованном состоянии Скорпион может быть очень страшным.

Рыбы

У них отличное чутье. Если Рыбы предчувствуют что-то плохое, им будет не по себе. В них обостряются все эмоции, а интуиция кричит об опасности. Так же этот знак ощущает хорошие и положительные изменения. Рыбы в 80% случаев правы, астрологи говорят, что это отличный показатель. Обмануть Рыб тяжело, а если они говорят вам отказаться от какой-либо идеи, то лучше их послушать. Потом еще поблагодарите.

Близнецы

Близнецы обожают общение и крупные компании друзей. Они очень коммуникабельны, а еще всегда знают, с какими людьми им будет комфортно, а от которых можно ожидать лишних неприятностей. Если этот знак замкнут и не идет на контакт, значит, вы ему не импонируете. Вряд ли вы сможете это изменить. Кстати Близнецы очень часто любят рисковать, например, резко сменить работу или спонтанно решить поменять машину. Они чувствуют, что сейчас удачный для этого момент. В 99% случаев так и выходит.