“Керейський” сценарій та демілітаризовані зони: генерал НАТО про майбутнє України

На думку генерал-лейтента НАТО Константиноса Лукополоса, ані Україна, ані ворожі угрупування не матимуть змогу вести активні бої протягом більш як року. Він вважає, що Київ спровокує Москву на вивід військ з території України або ж конфлікт зав’язне в тупику.





Генерал прогнозує, що війна України з Росією може бути тривалою, багаторічною. За його словами, війни закінчуються тоді, коли одна з країн нав’язує свої принципи іншій, або коли обидві сторони прагнуть знайти рішення у перемовинах. Проте наразі виходить, що Києву не зручно переходити до мирних перемовин, до того ж Москва не дає для цього жодних можливостей. Водночас ані Україна, ані нападник не мають достатньої кількості ресурсів, щоб вести активні бої протягом значного періоду.

Генерал-лейтенант вважає, що в Україні є ризик розвитку «корейського сценарію» бойових дій з реальними лініями розмежування та демілітаризованими зонами.

Коли влада країни агресора запускала колесо пропаганди в Росії, вона не здогадувалась про те, що й сама під нього втрапить, адже в Москві не мають ідей для закінчення війни таким чином, щоб не розізлити власний народ. Режим Путіна не безпідставно побоюється перевороту та бунтів росіян, що чекають на гучну перемогу. А в той самий час з тимчасово окупованого Херсону суне колона російських дезертирів у напрямку Криму.