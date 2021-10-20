Українцям нарахують податок за всі підозрілі перекази на карту

В останні кілька місяців банки почали активно блокувати перекази на великі суми, що надходять на картки клієнтів. Такий моніторинг дозволяє фінустановам виявляти неоформлених бізнесменів, що відмивають гроші за допомогою власних рахунків, та штрафувати їх на чималі суми.





Кого штрафують

Жертвами фінансового моніторингу стають переважно інтернет-торговці, яких можна зустріти на Olx, Prom та Instagram. Переважна більшість таких бізнесменів не оформлені як юридичні особи, чи принаймні ФОП. Оплату за продані товари вони приймають на банківські картки фізичних осіб, таким чином ухиляючись від сплати податків.

Тож коли банки помічають, що на карту, зареєстровану, наприклад, як зарплатна, часто приходять перекази на великі суми, можуть заморозити такі транзакції, вимагаючи від клієнта підтвердження щодо джерела отримуваних коштів.

Які транзакції є підозрілими

Перекази, до яких у банку можуть виникнути питання, зазвичай перевищують 400 тис. грн. Вони відсіюються серед мільйонів операцій за допомогою САБ (системи автоматизації банку). Транзакції на інші суми також часом виокремлюються системою, та лише у випадку виявлення підозрілих критеріїв. Повний перелік таких критеріїв можна переглянути у положенні про здійснення фінмоніторингу банківськими установами.

Які санкції загрожують порушникам

Найгіршим варіантом розвитку подій для нелегальних підприємців може стати цікавість податкової до їхніх переказів. У державній установі складають акт на підозрілу операцію та нараховують на неї Податок на прибуток, Єдиний соціальний внесок, Військовий збір, а також штраф. Таким чином неоформлений торговець може втратити 20-41% від суми переказу.

Як «сховатися від ока» системи моніторингу

Якщо онлайн-торговець все ж не збирається реєструватися як ФОП, є кілька способів отримати гроші за товар, не попадаючись при цьому на гачок банку, чи податкової:

не проводити операції на значні суми щодня, для цього краще вибрати один день тижня;

не проводити нетипові для історії вашої картки транзакції;

відкриваючи рахунок, вказувати приблизну суму щомісячних надходжень;

мати документи на еквівалентну надходженням суму, яка можна показати у банку для підтвердження переказу.

Проте найбезпечнішим способом отримання коштів для неоформлених підприємців все ж буде готівкова оплата, наприклад поштовим переказом.