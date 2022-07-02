Прикрываются ПриватБанком и фондом Ахметова: украинцев предупреждают о новой афере

С начала войны в Украине сильно выросло количество мошенников. В последнее время самые популярные аферы связаны с социальными выплатами. Людям по смс приходит, что появилась очередная помощь, и чтобы ознакомиться с условиями ее получения, или оформить, нужно перейти по ссылке в сообщении. Далее человек попадает на липовый сайт, похищающий его личные данные. Таким образом, аферисты получают доступ к банковским картам и воруют с них средства.





Очередную аферу прикрывают фондом Рената Ахметова

Благотворительный фонд Рената Ахметова очень популярен в Украине, поэтому люди, увидящие анонс такой помощи, точно не заподозрят ничего плохого. Но, как отмечают в ПриватБанке, это всего лишь очередная афера.

“Внимание! Новый мошеннический фишинговый сайт. Такая фейковая информация сейчас распространяется по Telegram-каналам. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам на фальшивые сайты, которые придумывают подобные Приватбанку названия, это опасно и может привести к потере денег!” – предупредили в финучреждении.

Кроме фейковых выплат, популярными остается еще несколько афер

Похоже, что сейчас под прицелом аферистов именно переселенцы, внутренне перемещенные лица, или те, кто хочет уехать за границу (мужчины). Следовательно, на втором месте после липовой соцвыплаты, афера “помощь с выездом заграницу”. Неизвестно, сколько уже поймали таких посредников, которые якобы помогают мужчинам легально уехать из страны, за вознаграждение в несколько тысяч долларов. Желающие находятся, однако далеко это соглашение не заходит, ведь правоохранители быстро накрывают этот бизнес.

Еще одна часто встречающаяся афера “простая работа дома без опыта”. Именно так подписывают вакансии аферисты, а затем предлагают людям купить платный доступ (преимущественно 300 грн) к какому-нибудь сайту, где мол море этих вакансий. Конечно же, после того, как лицо вышлет деньги, то о работодателе мошеннике больше не услышит.