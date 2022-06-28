Названы несколько знаков Зодиака, хобби которых — портить другим жизнь

Есть такие лица, которые получают удовольствие от того, что кому-то испортили настроение, нервы или просто раздразнили кого-то. Некоторые называют их энергетическими вампирами, другие спихивают все на плохой характер, а астрологи уверены — дело в знаке Зодиака. Мол именно от него зависит, насколько человек может быть токсичным по отношению к другим. Названы пять знаков, часто портящих кому-то жизнь.





Овен

Это очень импульсивный знак, любящий действовать хаотично. Именно поэтому Овны делают много необдуманных решений, которые для других могут быть неприятными или даже болезненными. Овны всегда выступают инициаторами расставания. Они умеют испортить нервы.

Близнецы

Близнецы – замечательные друзья и коллеги, но не очень хорошие партнеры. С ними, как на пороховой бочке. То все отлично, то уже у него абсолютно нет настроения, и соответственно нужно испортить его и всем остальным. Близнецов можно назвать токсичными партнерами.

Стрелец

Стрельцы любят путешествия, приключения, интересно проводить время. И ненавидят рутину, долгие отношения у которых уже нет места страсти. Именно поэтому они часто провоцируют скандалы, обостряют обстановку вокруг, и откровенно напрягают всех остальных своим нравом.

Рыбы

Рыбы – это вечные жертвы. Их запросто можно назвать токсичными, ведь, несмотря на показную уязвимость, это хитрые персоны. В них всегда виноваты все вокруг, они всегда несчастны и нуждаются в понимании. Они умеют привязать к себе, а затем терзать человека своим регулярным негативом. Еще одна черта – корыстность. Рыбы придут на помощь, но никогда не окажут ее безвозмездно.

Скорпион

Эгоистичны, ревнивы, злопамятны — Скорпионы легко разрывают отношения и не умеют прощать даже мелкие обиды. Их половинки часто чувствуют себя подавленными, ведь нередко не знают, что сказать или сделать, чтобы ненароком не спровоцировать очередной гнев.