Названо декілька знаків Зодіаку, хобі яких — псувати іншим життя

Є такі особи, які отримують задоволення від того, що комусь зіпсували настрій, нерви чи просто когось роздратували. Дехто називає їх енергетичними вампірами, інші спихають все на поганий характер, а астрологи впевнені — справа в знаках Зодіаку. Мовляв саме від них залежить, наскільки людина може бути токсичною по відношенню до інших. Названо п’ять знаків, які часто псують комусь життя.





Овен

Це дуже імпульсивний знак, який полюбляє діяти хаотично. Саме через це Овни роблять багато необдуманих рішень, які для інших можуть бути неприємними чи навіть болючими. Овни завжди виступають ініціаторами розставання. Вони вміють зіпсувати нерви.

Близнюки

Близнюки чудові друзі та колеги, але не дуже хороші партнери. З ними, як на пороховій бочці. То все чудово, то вже у нього\неї абсолютно немає настрою, і відповідно потрібно зіпсувати його й всім іншим. Близнюків можна назвати токсичними партнерами.

Стрілець

Стрільці люблять подорожі, пригоди, цікаво проводити час. І ненавидять рутину, довгі стосунки в яких вже немає місця пристрасті. Саме тому, вони часто провокують скандали, загострюють обстановку довкола, і відверто напружують всіх інших своїм норовом.

Риби

Риби — це вічні жертви. Їх запросто можна назвати токсичними, адже незважаючи на показну вразливість, це хитрі персони. В них завжди винні всі довкола, вони завжди нещасні і потребуючі розуміння. Вони вміють прив’язати до себе, а потім мучити людину своїм регулярним негативом. Ще одна риса — корисливість. Риби прийдуть на допомогу, але ніколи не нададуть її безоплатно.

Скорпіон

Егоїстичні, ревниві, злопам’ятні — Скорпіони легко розривають стосунки і не вміють пробачати навіть дрібні образи. Їхні половинки часто почуваються пригніченими, адже нерідко не знають, що сказати, чи зробити, щоб ненароком не спровокувати черговий гнів.