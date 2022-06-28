Работа на дому и без опыта: каких вакансий нужно остерегаться, чтобы не попасть в аферу

Часто, особенно в социальных сетях типа Фейсбук, или в мессенджерах наподобие Телеграмм, появляются очень привлекательные вакансии. Сопровождаются они лаконичным сообщением, что мол не нужно иметь никакого опыта, и достаточно уделить 3-4 часа в сутки. Зато людям предлагают от 500 гривен в день, а то и больше. Конечно, желающих море, а особенно сейчас, когда люди утратили работу, сменили место жительства и т.д. Оказывается не все так просто, и 90% всех этих предложений — обычное мошенничество. Его цель вытащить из доверчивых граждан несколько сотен гривен.





Избегайте вакансий, где нужно делать какие-то взносы

Диапазон таких предложений очень широк, от печати текстов с фото (самый популярный вариант), до скручивания шариковых ручек, вышивания или плетения сеток для ВСУ. Не будем спорить, что иногда среди этих предложений действительно есть реальные. Однако в большинстве случаев, когда заинтересованные откликаются на вакансию, с ними связывается так называемый “работодатель”, и говорит, что вакансия платная, или же нужно внести какой-то вклад преимущественно в размере 300 гривен, которые, мол, немедленно окупятся.

В случае с текстами легенда такая, что мол нужно заплатить 200-300 гривен за доступ к какой-то платформе, где заказов по печати текстов просто валом.



На этом этапе настоятельно рекомендуем попрощаться с работодателем, ведь как только вы отправите ему деньги, больше о нем не услышите. Никакой работы тем более не получите.

Где искать удаленную работу?

Дома действительно можно работать, и неплохо зарабатывать, или по крайней мере подрабатывать. Есть масса проверенных платформ по поиску работы типа Ворк, или Rabota. Но лучше всего искать отдаленную занятость на узкопрофильных фрилансовых биржах, где можно работать с заказчиками через так называемые сейфы. То есть работодатель бронирует на сайте деньги за работу, а исполнитель выполняет ее. Как только работа выполнена, исполнитель получает денежный перевод. Это отлично защищает от мошенников.