Робота вдома і без досвіду: яких вакансій треба остерігатися, щоб не потрапити в аферу

Часто, а особливо в соціальних мережах на кшталт Фейсбук, чи в месенджерах на подобу Телеграм, з’являються дуже привабливі вакансії. Супроводжуються вони лаконічним дописом, що мовляв не потрібно мати жодного досвіду, і достатньо приділити 3-4 години на добу. Натомість людям пропонують від 500 гривень в день, а то й більше. Звісно ж, бажаючих море, а особливо зараз коли люди повтрачали роботу, змінили місце проживання тощо. Виявляється не все так просто, і 90% з усіх цих пропозицій — звичайне шахрайство. Його мета витягнути з довірливих громадян кілька гривень.





Уникайте вакансій де потрібно робити якісь внески

Діапазон таких пропозицій дуже широкий, від друку текстів з фото (найпопулярніший варіант), до скручування кулькових ручок, вишивання, чи плетіння сіток для ЗСУ. Не будемо сперечатися, що інколи серед цих пропозицій дійсно є реальні. Однак в більшості випадків, коли зацікавлені відгукуються на вакансію, з ними зв’язується так званий “роботодавець”, і каже що вакансія платна, або ж потрібно зробити якийсь внесок переважно у розмірі 300 гривень, які мовляв негайно окупляться.

У випадку з текстами, легенда така, що мовляв потрібно заплатити 200-300 гривень за доступ до якоїсь платформи, де замовлень на друк текстів просто валом.

На цьому етапі, наполегливо рекомендуємо попрощатися з роботодавцем, адже як тільки ви відправите йому гроші, більше про нього не почуєте. Жодної роботи тим паче не отримаєте.

Де шукати віддалену роботу?

Вдома дійсно можна працювати, і непогано заробляти, або ж принаймні підробляти. Є маса перевірених платформ з пошуку роботи на кшталт Ворк, чи Rabota. Але найкраще шукати віддалену зайнятість на вузькопрофільних фрілансових біржах, де можна працювати з замовниками через так звані Сейфи. Тобто, роботодавець бронює на сайті гроші за роботу, а виконавець виконує її. Як тільки робота виконана, виконавець отримує грошовий переказ. Це відмінно захищає від шахраїв.