Провидица рассказала, как распознать “симптомы” порчи и сглаза

Современные люди редко спихивают свои неудачи на чьи-то злые помыслы. Порча, сглаз – все это мол осталось в прошлом. Сейчас более актуально спихивать проблемы на психосоматику или ретроградный Меркурий. Однако известная провидица Кажетта уверяет, что люди с тяжелой энергетикой никуда не делись. И даже если никто не делает вам зло намеренно, то может повредить непроизвольно, взглядом или мыслью. Бывают и случаи черной магии. То есть не перевелись еще те лица, которые умеют и наводят серьезные порчи. Провидица рассказывает, как распознать симптомы сглаза, и что делать в таком случае.





Обычный сглаз провоцируют мелкие проблемы

Если вы плохо себя чувствуете, если вам все рушится с рук, возможно вас сглазили. Провидица говорит, что не обязательно человек умышленно это сделал. Иногда он может вредить просто силой своего мнения. Например, на фоне зависти, или большого удивления, как это мол у вас что-то получилось, а у него нет.

Симптомы сглаза следующие:

нарушение системы. К примеру, вы постоянно делаете одни и те же дела, в надежде получить ожидаемый результат. Всегда так и выходит, а потом что-то идет не так. Например, вам перестали выплачивать зарплату, вы постоянно ссоритесь с мужем, вы теряете ценные вещи и т.д.

неудачи преследуют вас на регулярной основе. Это должно насторожить. Это означает, что ваше энергетическое поле нарушено и сейчас оно напоминает решетку. Поэтому и из рук у вас все рушится и ничего не выходит.

постоянно плохое самочувствие. Это тоже может являться симптомом сглаза.

Избавиться от изделий можно народными методами, которых в Интернете есть масса. Помощь специалистов по “магии” не нужна.

Порча – это гораздо серьезнее

Порча – это часто угроза жизни. Ее невозможно снять самостоятельно. С этим может справиться только соответствующий специалист, практикующий подобные вещи. Симптомы порчи не размыты. Обычно это серьезные проблемы, которые имеют четкий характер. Если порча наведена на здоровье, возникает серьезная болезнь, которая будет просто пожирать человека изнутри. Если порча на деньги, то перекрываются все денежные потоки. Здесь речь идет не только о потере работы, но и о риске потери имущества. Например, дом сгорел в пожаре или серьезно повредился автомобиль в ДТП. Провидица говорит, что пренебрегать и шутить со сглазом, а тем более порчей — категорически нельзя.